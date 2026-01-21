Рейтинг@Mail.ru
В ГД предлагают предоставить охране энергообъектов огнестрельное оружие - РИА Новости, 21.01.2026
01:09 21.01.2026
В ГД предлагают предоставить охране энергообъектов огнестрельное оружие
В ГД предлагают предоставить охране энергообъектов огнестрельное оружие
В ГД предлагают предоставить охране энергообъектов огнестрельное оружие

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике предлагает разрешить охране энергетических объектов применять боевое огнестрельное оружие для защиты от атак беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов.
Безопасность объектов энергетики в текущих условиях – один из актуальных вопросов в стабильной работе всего ТЭК. Госдума в 2024-2025 годах уже приняла ряд инициативы по охране энергообъектов.
"Наша задача - донастроить законодательство под новые угрозы и вызовы. Прорабатываем вопрос о предоставлении работникам охранных организаций права на использование боевого огнестрельного оружия для защиты энергообъектов от атак БПЛА, о параметрах защиты таких объектов от воздействия БПЛА в экстерриториальных водах России и на континентальном шельфе", - сказал Шульгинов.
По его словам, также в фокусе внимания думского комитета остается вопрос порядка возмещения ущерба третьим лицам, если они пострадали в результате надлежащего исполнения работником охраны своих обязанностей по защите энергообъекта от БПЛА.
