В ГД предлагают предоставить охране энергообъектов огнестрельное оружие

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике предлагает разрешить охране энергетических объектов применять боевое огнестрельное оружие для защиты от атак беспилотников, рассказал в интервью РИА Новости глава думского комитета Николай Шульгинов.

По его словам, также в фокусе внимания думского комитета остается вопрос порядка возмещения ущерба третьим лицам, если они пострадали в результате надлежащего исполнения работником охраны своих обязанностей по защите энергообъекта от БПЛА.