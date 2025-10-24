Рейтинг@Mail.ru
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/gd-2050456873.html
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют - РИА Новости, 24.10.2025
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют
Комитет Госдумы по энергетике подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, усиливающий ответственность за кражу... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:36:00+03:00
2025-10-24T18:36:00+03:00
россия
республика дагестан
республика ингушетия
николай шульгинов
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_92959843c06596738071e5d7459c1134.jpg
https://ria.ru/20250704/minenergo-2027088882.html
россия
республика дагестан
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782166012_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f24d143bceec212d9c6a65d2af0b11f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика дагестан, республика ингушетия, николай шульгинов, госдума рф, общество
Россия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Общество
В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют

Комитет ГД подготовил проект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, усиливающий ответственность за кражу электроэнергии, сообщили в комитете.
"Комитет Государственной Думы по энергетике подготовил законопроекты, усиливающие административную ответственность за нарушение требований к майнингу и уголовную ответственность за хищение электроэнергии для добычи цифровой валюты. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов по итогам выездного круглого стола, прошедшего 24 октября 2025 года в Иркутске", - сказано в сообщении.
Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение действующих требований к майнингу. Законопроект может быть внесен на рассмотрение Государственной Думы до конца года.
Также готовится проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга, добавили там.
Ранее Шульгинов уже рассказывал РИА Новости, что комитет поддерживает законопроект, связанный с усилением ответственности за хищение электроэнергии, в том числе в ходе незаконного майнинга, и будет стараться проработать введение и уголовной ответственности.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Частично, то есть в каждый осенне-зимний период до 2031 года, запрет введен и в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края.
Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Минэнерго рассказали о борьбе с незаконным майнингом криптовалют в СКФО
4 июля, 07:19
 
РоссияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияНиколай ШульгиновГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала