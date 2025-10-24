В ГД подготовили законопроект о борьбе с нелегальным майнингом криптовалют

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике подготовил законопроект для ужесточения борьбы с нелегальным майнингом криптовалют, усиливающий ответственность за кражу электроэнергии, сообщили в комитете.

"Комитет Государственной Думы по энергетике подготовил законопроекты, усиливающие административную ответственность за нарушение требований к майнингу и уголовную ответственность за хищение электроэнергии для добычи цифровой валюты. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов по итогам выездного круглого стола, прошедшего 24 октября 2025 года в Иркутске", - сказано в сообщении.

Проект изменений в КоАП предполагает установление административных составов правонарушений за несоблюдение действующих требований к майнингу. Законопроект может быть внесен на рассмотрение Государственной Думы до конца года.

Также готовится проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ . Они касаются установления самостоятельного состава уголовного преступления за хищение электроэнергии с отягчающим обстоятельством при ее хищении для незаконного майнинга, добавили там.

Ранее Шульгинов уже рассказывал РИА Новости, что комитет поддерживает законопроект, связанный с усилением ответственности за хищение электроэнергии, в том числе в ходе незаконного майнинга, и будет стараться проработать введение и уголовной ответственности.