Минэнерго выступило за уголовную ответственность за нелегальный майнинг - 23.01.2026
17:03 23.01.2026
Минэнерго выступило за уголовную ответственность за нелегальный майнинг
Минэнерго выступило за уголовную ответственность за нелегальный майнинг
Минэнерго РФ поддержит введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг, если административные меры не стабилизируют ситуацию, заявил журналистам... РИА Новости, 23.01.2026
Новости
россия, николай шульгинов, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, общество
Россия, Николай Шульгинов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Минэнерго РФ поддержит введение уголовной ответственности за нелегальный майнинг, если административные меры не стабилизируют ситуацию, заявил журналистам замглавы ведомства Петр Конюшенко.
"Сейчас же административный кодекс рассматривается. Если это не поможет стабилизировать ситуацию, то мы будем поддерживать вплоть до введения уголовной ответственности за незаконную майнинговую деятельность", - сказал он.
Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что следующим этапом в рамках борьбы с нелегальным майнингом должно стать введение уголовной ответственности. Однако, по словам Шульгинова, для начала необходимо наработать правоприменительную практику в отношении административной ответственности.
Правительство России планирует ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную - за незаконный майнинг, а также вплоть до уголовной - для "черных" кредиторов, заявлял в декабре заместитель председателя кабмина Александр Новак.
Россия, Николай Шульгинов, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала