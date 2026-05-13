Госдума приняла в I чтении проект о защите нефтегазовых объектов на Каспии

16:11 13.05.2026
Здание Государственной думы России. Архивное фото
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите морских нефтегазовых объектов в российском секторе Каспийского моря.
  • Законопроект устанавливает 500-метровые зоны безопасности вокруг объектов ТЭК для противодействия беспилотным аппаратам.
  • Владельцы объектов будут обязаны сообщать координаты зон безопасности в Минэнерго, Минобороны и ФСБ России и публиковать их в «Извещениях мореплавателям».
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на обеспечение безопасности морских нефтегазовых объектов, расположенных в российском секторе Каспийского моря.
Документ внесен группой депутатов во главе с председателем комитета по энергетике Николаем Шульгиновым. В настоящее время основным пользователем недр в российском секторе Каспийского моря является "Лукойл".
Законопроект устанавливает вокруг объектов ТЭК в российском секторе Каспийского моря зоны безопасности, необходимые для противодействия беспилотным аппаратам. Зона безопасности будет простираться по водной части в пределах 500 метров, отмеряемых от каждой точки внешнего края искусственных островов, установок, сооружений. Аналогичные размеры применены к воздушной и подводной частям такой зоны.
В границах этих зон лица, охраняющие объекты ТЭК, будут вправе пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных, надводных и наземных аппаратов и судов. При этом Минобороны России будет определять меры по обеспечению безопасности этих объектов в предусмотренном законодательством порядке.
Объекты ТЭК в российском секторе Каспийского моря больше не будут категорироваться в общем порядке, а дополнительные требования к их антитеррористической защищенности установит правительство РФ. Информация о координатах зон безопасности таких объектов будет направляться их владельцами в Минэнерго, Минобороны и ФСБ России и публиковаться в "Извещениях мореплавателям".
Разведка и добыча нефти и газа в Каспийском море в настоящее время ведется на нефтяных платформах прибрежными государствами, в том числе Россией - в российском секторе Каспия. Однако объекты, предназначенные для этого, находятся за пределами России и имеют особый статус, связанный с международным статусом Каспийского моря.
В связи с этим все стороны самостоятельно или совместно договорились принимать меры для сохранения биологического разнообразия Каспийского моря, предотвращения его загрязнения. Вместе с тем в период проведения специальной военной операции происходят постоянные атаки беспилотников.
Попадание беспилотного аппарата в нефтедобывающую платформу может привести к ее полному разрушению, катастрофическому разливу нефти, трудновосполнимым утратам в экологии региона, и, как следствие, экономическим потерям РФ, указывается в пояснительной записке.
