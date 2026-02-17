В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий выступил с докладом на заседании комитета Государственной думы по энергетике, в рамках обсуждения отдельное внимание было уделено в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС, следует из сообщения Ростехнадзора.