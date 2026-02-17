Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:34 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/aes-2075058283.html
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС - РИА Новости, 17.02.2026
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС
Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий выступил с докладом на заседании комитета Государственной думы по энергетике, в рамках обсуждения отдельное... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:34:00+03:00
2026-02-17T20:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
александр трембицкий
николай шульгинов
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
запорожская аэс
госдума рф
россия
россия, александр трембицкий, николай шульгинов, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), запорожская аэс, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Трембицкий, Николай Шульгинов, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Запорожская АЭС, Госдума РФ
В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС

В Госдуме обсудили ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий выступил с докладом на заседании комитета Государственной думы по энергетике, в рамках обсуждения отдельное внимание было уделено в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС, следует из сообщения Ростехнадзора.
Глава ведомства выступил с докладом в рамках подготовки к отчету правительства России, заседание комитета ГД по энергетике провел его председатель Николай Шульгинов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Запорожская АЭС может обеспечить энергией новые регионы, заявил Черничук
16 февраля, 09:42
Трембицкий проинформировал участников об основных итогах и планах работы Ростехнадзора по регулированию безопасности в области использования атомной энергии, обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности и нефтегазового комплекса, осуществлению федерального государственного энергетического надзора и совершенствованию нормативного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений.
"В рамках состоявшегося обсуждения отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с эксплуатацией автомобильных газозаправочных станций и местных газораспределительных сетей, совершенствованию механизмов контроля за соблюдением обязательных требований в отношении объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Руководитель Ростехнадзора поблагодарил депутатов за постоянное внимание к теме промышленной безопасности и отметил эффективное взаимодействие с депутатским корпусом в законотворческой деятельности, указывается также в сообщении.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Около Запорожской АЭС в выходные были зафиксированы обстрелы
16 февраля, 10:53
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
