В Госдуме обсудили обеспечение безопасности Запорожской АЭС

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий выступил с докладом на заседании комитета Государственной думы по энергетике, в рамках обсуждения отдельное внимание было уделено в том числе обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС, следует из сообщения Ростехнадзора.
Глава ведомства выступил с докладом в рамках подготовки к отчету правительства России, заседание комитета ГД по энергетике провел его председатель Николай Шульгинов.
Трембицкий проинформировал участников об основных итогах и планах работы Ростехнадзора по регулированию безопасности в области использования атомной энергии, обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной промышленности и нефтегазового комплекса, осуществлению федерального государственного энергетического надзора и совершенствованию нормативного регулирования в области безопасности гидротехнических сооружений.
"В рамках состоявшегося обсуждения отдельное внимание было уделено вопросам, связанным с эксплуатацией автомобильных газозаправочных станций и местных газораспределительных сетей, совершенствованию механизмов контроля за соблюдением обязательных требований в отношении объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечению ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.
Руководитель Ростехнадзора поблагодарил депутатов за постоянное внимание к теме промышленной безопасности и отметил эффективное взаимодействие с депутатским корпусом в законотворческой деятельности, указывается также в сообщении.
