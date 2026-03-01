Рейтинг@Mail.ru
В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют - РИА Новости, 01.03.2026
11:10 01.03.2026 (обновлено: 14:55 01.03.2026)
В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют
В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют - РИА Новости, 01.03.2026
В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют
Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА РИА Новости, 01.03.2026
республика бурятия
россия
забайкальский край
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
республика бурятия
россия
забайкальский край
республика бурятия, россия, забайкальский край, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Республика Бурятия, Россия, Забайкальский край, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют

РИА Новости: в двух регионах России вновь разрешат майнинг с 15 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы.
Как указывается в постановлении правительства, временный запрет на майнинг с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Госдума рассмотрит штрафы за нарушение запрета на майнинг
24 февраля, 18:32
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
Как в декабре сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье в ближайшее время тоже сделают круглогодичным.
Ранее идея полного запрета майнинга до 2031 года в Забайкалье и Бурятии обсуждалась на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. А в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
22 января, 17:37
 
Республика БурятияРоссияЗабайкальский крайНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФ
 
 
Заголовок открываемого материала