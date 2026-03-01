В двух регионах России вновь разрешат майнинг криптовалют

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Разрешение на майнинг криптовалют возобновится в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы.