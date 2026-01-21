Рейтинг@Mail.ru
Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм - РИА Новости, 21.01.2026
03:05 21.01.2026 (обновлено: 11:12 21.01.2026)
Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм
Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм
Наибольшее количество незаконных криптомайнинговых ферм в 2025 году обнаружено в Иркутской области, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 21.01.2026
россия, иркутская область, северный кавказ, николай шульгинов, россети, госдума рф
Россия, Иркутская область, Северный Кавказ, Николай Шульгинов, Россети, Госдума РФ
Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм

РИА Новости: больше всего незаконных криптоферм обнаружили в Иркутской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВидеокарта
Видеокарта. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наибольшее количество незаконных криптомайнинговых ферм в 2025 году обнаружено в Иркутской области, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных майнинговых ферм обнаружено в Иркутской области, даже несмотря на введенный там запрет. И это действительно так", - сказал депутат.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Бурятии накрыли нелегальную мобильную криптоферму
12 января, 11:20
Он добавил, что члены комитета с рабочей поездкой посещали регион в конце прошлого года, они увидели так называемые "энергополя", где под видом жилищного строительства могут скрываться майнинговые установки, а также склады, где хранятся тысячи единиц конфискованного майнингового оборудования, в том числе - специально построенные для этого подстанции.
Глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял РИА Новости в октябре, что среди регионов присутствия компании незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах присутствия компании он незначителен. Также ранее в "Россетях" сообщали, что "черные" майнеры на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения. В распределительных сетях Иркутской области компания "Россети" не представлена.
Глава "Системного оператора Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС") Федор Опадчий указывал, что в Иркутской области зимний запрет майнинга позволил высвободить 320 МВт от "наблюдаемых майнеров", которые не скрывались и снизили нагрузку.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом.
Майнинг-ферма в Левашинском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Дагестане выявили майнинг-ферму, воровавшую электроэнергию
28 марта 2025, 23:03
 
Россия Иркутская область Северный Кавказ Николай Шульгинов Россети Госдума РФ
 
 
