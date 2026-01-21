Назван регион России, где больше всего незаконных криптоферм

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наибольшее количество незаконных криптомайнинговых ферм в 2025 году обнаружено в Иркутской области, рассказал в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

"По открытым данным, в 2025 году наибольшее количество незаконных майнинговых ферм обнаружено в Иркутской области , даже несмотря на введенный там запрет. И это действительно так", - сказал депутат.

Он добавил, что члены комитета с рабочей поездкой посещали регион в конце прошлого года, они увидели так называемые "энергополя", где под видом жилищного строительства могут скрываться майнинговые установки, а также склады, где хранятся тысячи единиц конфискованного майнингового оборудования, в том числе - специально построенные для этого подстанции.

Глава "Россетей" Андрей Рюмин заявлял РИА Новости в октябре, что среди регионов присутствия компании незаконный майнинг криптовалют сосредоточен на Северном Кавказе, в других регионах присутствия компании он незначителен. Также ранее в "Россетях" сообщали, что "черные" майнеры на Северном Кавказе незаконно потребили электроэнергию на 622 миллиона рублей в январе-сентябре 2025 года, зафиксировано 94 случая хищения. В распределительных сетях Иркутской области компания "Россети" не представлена.