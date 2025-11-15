В двух регионах возобновили запрет майнинга криптовалют

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы и поселка Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак в октябре говорил, что вопрос о круглогодичном запрете криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье еще на рассмотрении, до конца года запрет введен не будет.
Также в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.