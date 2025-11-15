В двух регионах возобновили запрет майнинга криптовалют

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.

В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено.