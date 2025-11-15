Рейтинг@Mail.ru
В двух регионах возобновили запрет майнинга криптовалют - РИА Новости, 15.11.2025
00:03 15.11.2025
В двух регионах возобновили запрет майнинга криптовалют
Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.
республика бурятия, забайкальский край, россия, евгений грабчак, николай шульгинов, госдума рф
Республика Бурятия, Забайкальский край, Россия, Евгений Грабчак, Николай Шульгинов, Госдума РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Запрет майнинга криптовалют возобновлен в ряде районов Бурятии и Забайкальского края на осенне-зимний период, с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года.
Как следует из постановления правительства от 23 декабря 2024 года, временный запрет в республике Бурятия распространяется почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округ Улан-Удэ.
В Забайкальском крае временный запрет введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы и поселка Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
В Забайкальском крае и Бурятии тоже хотели запретить майнинг полностью - это обсуждалось на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено.
Замминистра энергетики Евгений Грабчак в октябре говорил, что вопрос о круглогодичном запрете криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье еще на рассмотрении, до конца года запрет введен не будет.
Также в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
