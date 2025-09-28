Рейтинг@Mail.ru
20:21 28.09.2025
Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве АЭС
ХАНОЙ, 28 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщил о планах до конца 2025 года подписать межправительственное соглашение о строительстве Россией атомной станции на территории Вьетнама.Шульгинов входит в состав делегации Госдумы, которая во главе с председателем палаты российского парламента Вячеславом Володиным посещает с официальным визитом Вьетнам."Мы надеемся, что до конца года межправсоглашение такое будет подписано", - сказал Шульгинов журналистам в воскресенье "на полях" заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.Он отметил, что проект строительства атомной станции стал одним из главных вопросов, которые затрагивались на заседании комиссии."Одно из главных направлений, которое подчеркнул и я, и мои коллеги, то, что наконец-то вернулись к тому, что проект строительства атомной станции нужно возродить и продолжать работать над ним", - сказал Шульгинов.Он подчеркнул, что Россия имеет большой опыт не только строительства, но и регулирования вопросов безопасности атомных блоков."В России уже создана правовая база, и она продолжает совершенствоваться на основе международных стандартов. Мы предложили обмениваться чаще и больше по этой теме, чтобы помочь вьетнамской стороне тоже разрабатывать соответствующие документы", - добавил глава комитета.Россия и Вьетнам актуализируют технико-экономическое обоснование (ТЭО) для проекта будущей первой вьетнамской АЭС "Ниньтхуан-1", соответствующий меморандум стороны подписали на международном форуме "Мировая атомная неделя" в Москве в минувшую пятницу.В мае генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и министр науки и технологий Вьетнама Нгуен Мань Хунг подписали межведомственную дорожную карту в сфере развития ядерных технологий на период до 2030 года.
