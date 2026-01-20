Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют - РИА Новости, 20.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 20.01.2026
https://ria.ru/20260120/gosduma-2069177865.html
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют - РИА Новости, 20.01.2026
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
Нелегальный майнинг криптовалют наносит ущерб российской экономике почти на 20 миллиардов рублей в год, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:07:00+03:00
2026-01-20T23:07:00+03:00
экономика
россия
республика дагестан
республика ингушетия
николай шульгинов
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994633190_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_da370856f6f1c0c6a6c440d0c205f968.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068852742.html
https://ria.ru/20251112/mayning-2054371067.html
россия
республика дагестан
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994633190_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f6422d396382e097871805f6a7ec08b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, республика дагестан, республика ингушетия, николай шульгинов, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют

РИА Новости: Шульгинов оценил ущерб от нелегального майнинга в 20 млрд рублей

© РИА Новости / Анастасия Петрова | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов
Николай Шульгинов - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© РИА Новости / Анастасия Петрова
Перейти в медиабанк
Николай Шульгинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нелегальный майнинг криптовалют наносит ущерб российской экономике почти на 20 миллиардов рублей в год, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Он отметил, что нелегальный майнинг приводит к дефициту мощности, в том числе сетевой, снижению качества электроэнергии, росту нагрузки на электросети и их износу, невозможности технологического присоединения социальных объектов и нового жилья.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Госдуму внесли проект о штрафах за майнинг криптовалюты
19 января, 17:36
"Нелегальный майнинг также несет в себе негативные экономические эффекты в страновом масштабе: например, по оценкам Института Столыпина, ежегодный ущерб российской экономике из-за потерь в энергосекторе составляет более 10 миллиардов рублей, недополученные налоги - до 9,6 миллиарда рублей", - сказал Шульгинов.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области запрет был лишь на осенне-зимний период, а затем его заменили на круглогодичный. Пока частичный запрет действует в районах Бурятии и Забайкальского края, но, как сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, скоро и там он будет полным.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 января.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В двух российских регионах возобновят запрет майнинга криптовалют
12 ноября 2025, 04:39
 
ЭкономикаРоссияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияНиколай ШульгиновГосдума РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала