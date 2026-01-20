В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют

Он отметил, что нелегальный майнинг приводит к дефициту мощности, в том числе сетевой, снижению качества электроэнергии, росту нагрузки на электросети и их износу, невозможности технологического присоединения социальных объектов и нового жилья.

"Нелегальный майнинг также несет в себе негативные экономические эффекты в страновом масштабе: например, по оценкам Института Столыпина, ежегодный ущерб российской экономике из-за потерь в энергосекторе составляет более 10 миллиардов рублей, недополученные налоги - до 9,6 миллиарда рублей", - сказал Шульгинов.

Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области запрет был лишь на осенне-зимний период, а затем его заменили на круглогодичный. Пока частичный запрет действует в районах Бурятии и Забайкальского края, но, как сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, скоро и там он будет полным.