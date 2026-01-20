https://ria.ru/20260120/gosduma-2069177865.html
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют - РИА Новости, 20.01.2026
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
Нелегальный майнинг криптовалют наносит ущерб российской экономике почти на 20 миллиардов рублей в год, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.01.2026
2026-01-20T23:07:00+03:00
2026-01-20T23:07:00+03:00
2026-01-20T23:07:00+03:00
экономика
россия
республика дагестан
республика ингушетия
николай шульгинов
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994633190_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_da370856f6f1c0c6a6c440d0c205f968.jpg
https://ria.ru/20260119/gosduma-2068852742.html
https://ria.ru/20251112/mayning-2054371067.html
россия
республика дагестан
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994633190_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_f6422d396382e097871805f6a7ec08b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, республика дагестан, республика ингушетия, николай шульгинов, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Госдуме оценили ущерб от нелегального майнинга криптовалют
РИА Новости: Шульгинов оценил ущерб от нелегального майнинга в 20 млрд рублей
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Нелегальный майнинг криптовалют наносит ущерб российской экономике почти на 20 миллиардов рублей в год, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
Он отметил, что нелегальный майнинг приводит к дефициту мощности, в том числе сетевой, снижению качества электроэнергии, росту нагрузки на электросети и их износу, невозможности технологического присоединения социальных объектов и нового жилья.
"Нелегальный майнинг также несет в себе негативные экономические эффекты в страновом масштабе: например, по оценкам Института Столыпина, ежегодный ущерб российской экономике из-за потерь в энергосекторе составляет более 10 миллиардов рублей, недополученные налоги - до 9,6 миллиарда рублей", - сказал Шульгинов.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области запрет был лишь на осенне-зимний период, а затем его заменили на круглогодичный. Пока частичный запрет действует в районах Бурятии и Забайкальского края, но, как сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, скоро и там он будет полным.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 21 января.