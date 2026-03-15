Майнинг криптовалют вновь разрешили в двух регионах России - РИА Новости, 15.03.2026
08:54 15.03.2026
Майнинг криптовалют вновь разрешили в двух регионах России
Майнинг криптовалют вновь разрешили в двух регионах России - РИА Новости, 15.03.2026
Майнинг криптовалют вновь разрешили в двух регионах России
Разрешение на майнинг криптовалют возобновилось в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило... РИА Новости, 15.03.2026
2026-03-15T08:54:00+03:00
2026-03-15T08:54:00+03:00
республика бурятия
россия
забайкальский край
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_cf16594c9e4d37b878c12353c6782bc3.jpg
https://ria.ru/20260211/bitkoin-2073492058.html
https://ria.ru/20260303/omsk-2078208593.html
республика бурятия
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778859112_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e32570b35a2a9b6ec500c9870bf360d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, россия, забайкальский край, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф
Республика Бурятия, Россия, Забайкальский край, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Госдума РФ
Майнинг криптовалют вновь разрешили в двух регионах России

В Бурятии и Забайкалье возобновили разрешение на майнинг криптовалют

Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Разрешение на майнинг криптовалют возобновилось в ряде районов Бурятии и Забайкальского края с 15 марта в связи с окончанием осенне-зимнего периода, выяснило РИА Новости из данных нормативно-правовой базы.
Как указывается в постановлении правительства, временный запрет на майнинг с 15 ноября 2025 года по 15 марта 2026 года в Республике Бурятия распространялся почти на всей территории: в 19 муниципальных районах и городском округе Улан-Удэ.
В Забайкальском крае временный запрет был введен в 14 муниципальных районах, 14 муниципальных округах, городских округах Читы, в поселке Агинское и закрытом административно-территориальном образовании Горный.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.
Однако в Забайкалье и Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года. Ранее на юге Иркутской области запрет также распространялся лишь на осенне-зимний период, но позднее он был заменен на круглогодичный.
Как в декабре сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, запрет на майнинг в Бурятии и Забайкалье в ближайшее время тоже сделают круглогодичным.
Ранее идея полного запрета майнинга до 2031 года в Забайкалье и Бурятии обсуждалась на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. А в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.
Республика БурятияРоссияЗабайкальский крайНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФ
 
 
