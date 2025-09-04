В Госдуме выступили за продление "дальневосточной надбавки"
Шульгинов выступил за продление ценовой надбавки для оптового энергорынка ДФО
ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов выступает за продление действия ценовой надбавки для оптового энергорынка в электроэнергетике Дальневосточного федерального округа, об этом он заявил, выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) "Электроэнергия для развития Дальнего Востока".
"Дальневосточная надбавка" - механизм выравнивания тарифов на Дальнем Востоке при помощи надбавки для оптового энергорынка. Сейчас энерготарифы в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) субсидируются с рядом исключений до 2028 года.
"И, конечно, нужно пересмотреть перечень получателей. И, самое главное, что наше предложение заключается в том, что половину этой надбавки нужно направлять на строительство генерации, в том числе в изолированных районах", - добавил чиновник.
Чекунков предлагал продлить "дальневосточную надбавку" до 2035 года. По его словам, объем необходимых для реализации этого механизма средств составляет 133 миллиарда рублей. Министерство энергетики РФ в свою очередь предлагает продлить "дальневосточную надбавку" после 2028 года, направив средства на строительство объектов генерации и электросетей на Дальнем Востоке.
Магаданские власти намерены поднять проблему избытка энергомощностей
4 сентября 2024, 07:40
Также вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО, председатель оргкомитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев в преддверии ВЭФ-2025 сообщил, что обсуждал с вице-премьером РФ Александром Новаком продление "дальневосточной надбавки" для снижения стоимости электроэнергии потребителям Дальнего Востока до 2035 года, и их позиции близки.
Ранее Трутнев заявлял, что считает необходимым продление после 2028 года действия механизма "дальневосточной надбавки" и пообещал работать над этим.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минэнерго выступило за изменение методики выбора целей развития генерации
4 сентября 2024, 07:15