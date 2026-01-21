Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили эффект от запрета криптомайнинга в регионах - РИА Новости, 21.01.2026
11:03 21.01.2026
В Госдуме оценили эффект от запрета криптомайнинга в регионах
экономика, россия, иркутская область, республика дагестан, николай шульгинов, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Иркутская область, Республика Дагестан, Николай Шульгинов, Госдума РФ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов России не привел к какому-либо значимому эффекту и позволил высвободить только 400 МВт энергомощностей, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.
"Введенный с начала 2025 года в нескольких регионах страны запрет майнинга не привел к какому-либо значимому эффекту: это позволило высвободить всего лишь около 400 МВт мощности", - сказал он.
В июле глава Системного оператора Единой энергосистемы (СО ЕЭС) Федор Опадчий отмечал, что в Иркутской области запрет зимой майнинга позволил высвободить 320 МВт от "наблюдаемых майнеров", которые не скрывались и снизили нагрузку.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. На юге Иркутской области запрет был лишь на осенне-зимний период, а затем его заменили на круглогодичный. Пока частичный запрет действует в районах Бурятии и Забайкальского края, но, как сообщали РИА Новости в Минэнерго РФ, скоро и там он будет полным.
