В Госдуме оценили эффект от запрета криптомайнинга в регионах

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов России не привел к какому-либо значимому эффекту и позволил высвободить только 400 МВт энергомощностей, заявил в интервью РИА Новости председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов.

"Введенный с начала 2025 года в нескольких регионах страны запрет майнинга не привел к какому-либо значимому эффекту: это позволило высвободить всего лишь около 400 МВт мощности", - сказал он.