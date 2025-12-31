Запрет на майнинг криптовалют в Бурятии и Забайкалье сделают круглогодичным

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Запрет на майнинг криптовалют в районах Бурятии и Забайкальского края, который сейчас действует только в зимний период, в ближайшее время сделают круглогодичным, заявили РИА Новости в Минэнерго РФ.
"Сезонный запрет (только на зимний период) действует в отношении южных частей Республики Бурятия и Забайкальского края. С учетом недавно принятых на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики решений данный запрет в ближайшее время также будет скорректирован на круглогодичный", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Запрет на майнинг в 13 регионах страны был введен правительством РФ для стабилизации работы энергосистемы. Под ограничение также попало оборудование майнеров общей мощностью около 550 МВт. Эти меры уже позволили снизить нагрузку на энергосистему Сибири на 320 МВт и избежать веерных отключений в пик зимних нагрузок, добавили в министерстве.
"Введенные меры доказали свою эффективность для энергобезопасности, и регуляторная работа в этом направлении продолжается", - заключили в ведомстве.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Ранее на юге Иркутской области запрет также был лишь на осенне-зимний период, но его заменили на круглогодичный.
Идея полного запрета майнинга до 2031 года в Забайкалье и Бурятии обсуждался на правительственной комиссии по развитию электроэнергетики в июне, но рассмотрение этого вопроса было отложено. А в октябре глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов заявлял РИА Новости, что поддерживает введение полного круглогодичного запрета криптомайнинга в Бурятии и Забайкалье.