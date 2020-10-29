https://ria.ru/20201029/terakty-1582092442.html

Террористические акты в Европе в 2018-2020 годах

Террористические акты в Европе в 2018-2020 годах

во французской Ницце у церкви Нотр-Дам неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T15:03

2020-10-29T15:03

2020-10-29T15:03

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582076087_0:226:3005:1916_1400x0_80_0_0_ad946e8162cd2be498ab8fe3fbb51b86.jpg

202029 октября во французской Ницце у церкви Нотр-Дам неизвестный напал на людей с ножом. По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт. Антитеррористический отдел прокуратуры подключился к расследованию нападения. 21 октября в городе Зугдиди (Грузия) вооруженный автоматом и гранатой захватчик ворвался в здание филиала банка Грузии и захватил заложников, требуя 500 тысяч долларов. В результате спецоперации, длившейся в течение всего дня, были освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Утром 22 октября заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся. МВД Грузии квалифицировало происшествие как теракт.16 октября вечером в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа (Франция) преступник обезглавил учителя Самюэля Пати около учебного заведения. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. 21 июля в центре Луцка (Украина) дважды судимый уроженец России Максим Кривош захватил автобус с пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Всего было освобождено 30 человек. Мужчина был задержан. Служба безопасности Украины квалифицировала происшествие как теракт.20 июня в городском парке Рединга (Великобритания) 25-летний мужчина ливийского происхождения Хаири Саадалла напал с ножом на нескольких человек, в результате чего трое были ранены и трое погибли. Один из погибших был гражданином США. Нападавший был задержан тем же вечером. Полиция назвала нападение в Рединге терактом.19 февраля в Ханау в федеральной земле Гессен (Германия) в двух кальянных 43-летний гражданин Германии расстрелял людей, были убиты девять человек, несколько человек были ранены. Подозреваемый был найден мертвым в своем доме, там же было обнаружено тело его матери. Предполагается, что к убийствам его подтолкнули правоэкстремистские убеждения. В МВД Германии назвали стрельбу в Ханау терактом правого экстремиста.2 февраля в Лондоне (Великобритания) вооруженный ножом мужчина напал на прохожих около 14.00 (17.00 мск) на Стрэтэм-Хай-роуд. Злоумышленника ликвидировали полицейские. Ранения получили три человека, их госпитализировали. Полиция заявила, что теракт связан с исламизмом, на теле злоумышленника нашли муляж взрывного устройства.201929 ноября на Лондонском мосту (Великобритания) вооруженный ножом мужчина совершил нападение на людей. Погибли два человека, еще трое пострадали. Подозреваемый был ликвидирован полицией. Нападавшим был проживавший в графстве Стаффордшир Усман Хан, который был давно известен правоохранительным службам. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. 9 октября в немецком городе Галле было совершено нападение на синагогу, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур. Подозреваемый немец Штеффан Б. убил двух прохожих и ранил еще двоих. Он был арестован и дал признательные показания. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.24 мая в центре Лиона (Франция) произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек. Согласно записям камер видеонаблюдения неизвестный, который подъехал на велосипеде к булочной, оставил сверток. 27 мая в Лионе был задержан подозреваемый. Как выяснилось, им является выходец из Алжира, который прибыл во Францию в 2018 году. Он не имел визы и проживал на нелегальном положении, зарабатывая на жизнь уроками информатики в интернете.201811 декабря вечером мужчина открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге (Франция). В результате стрельбы три человека погибли, и 13 получили ранения. Мэр Страсбурга назвал произошедшее в городе терактом. Стрелок сбежал с места преступления. Им оказался уроженец Страсбурга Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона. 13 декабря вечером правоохранительные органы Франции установили местонахождение стрелка. В ходе спецоперации он оказал сопротивление и был ликвидирован. 23 августа в пригороде Парижа в коммуне Трапп (Франция) неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В ходе спецоперации французских полицейских он был уничтожен. В результате нападения погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*.20 августа в Каталонии (Испания) мужчина зашел в отделение полиции муниципалитете Корнелья-де-Льобрегат (провинция Барселона) с ножом и начал выкрикивать "Аллах Акбар!". Полицейские пытались убедить его отдать оружие, однако он не реагировал. В результате нападавший выходец из Алжира Абдельвахаб Таиб, имевший вид на жительство в Испании, был застрелен. Никто из сотрудников полиции не пострадал. Нападение было квалифицировано как теракт.14 августа у парламента Великобритании в Лондоне автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение, до этого, по информации полиции, наехав на проходящих мимо пешеходов и велосипедистов. Два человека были доставлены в больницу, позднее их выписали. Водитель, британский гражданин суданского происхождения Салих Хатер, был задержан. Позже ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Королевская прокурорская служба рассматривает произошедшее как теракт.29 мая в бельгийском городе Льеже вооруженный ножом преступник напал на двух женщин-полицейских, после чего выхватил у одной из них пистолет и открыл огонь. Затем он застрелил пассажира одного из проезжавших мимо автомобилей, которым оказался студент педагогического института. Злоумышленник пытался скрыться на территории лицея, где угрожал двум женщинам, но был ликвидирован подоспевшим подкреплением. По информации СМИ, преступник вышел из тюрьмы и был известен правоохранительным органам как фигурант ряда уголовных дел. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"*.12 мая во втором округе Парижа (Франция) недалеко от Парижской оперы мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.23 марта в департаменте Од (Франция) была совершена серия нападений. Выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранил его и убил его пассажира, отобрал машину, а затем обстрелял возвращавшуюся с пробежки группу безоружных спецназовцев. Потом он приехал к супермаркету в соседней коммуне Треб и захватил там заложников. В результате штурма Лакдим был ликвидирован. Всего жертвами атаки стали четыре человека, еще 15 получили ранения. Ответственность за серию нападений взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки