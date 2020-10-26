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МВД Грузии назвало захват банка в Зугдиди терактом
МВД Грузии сообщает, что захват банка Грузии в Зугдиди является террористическим актом, уголовное дело ведется по трем статьям, заявил представитель ведомства. РИА Новости, 26.10.2020
2020-10-26T19:08
2020-10-26T19:27
грузия
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> сообщает, что захват банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> является террористическим актом, уголовное дело ведется по трем статьям, заявил представитель ведомства."К сожалению, определенные представители СМИ не учли наш призыв не распространять материалы в связи с идентифицированным лицом и с целью дискредитации обнародовали данные участника нападения, подозреваемого в террористическом акте лица, что мешает как следствию, так и полицейским мероприятиям", - заявил представитель министерства на брифинге.По его словам, уголовное дело ведется по трем статьям, которые подразумевают незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.По данным грузинских телекомпаний, в эти минуты правоохранители ведут обыск в доме захватчика.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
https://ria.ru/20201025/bank-1581451542.html
грузия
зугдиди
РИА Новости
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Новости
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грузия, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, в мире

МВД Грузии назвало захват банка в Зугдиди терактом

19:08 26.10.2020 (обновлено: 19:27 26.10.2020)
 
© SputnikСитуация на месте захвата заложников в Зугдиди
Ситуация на месте захвата заложников в Зугдиди - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
© Sputnik
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. МВД Грузии сообщает, что захват банка Грузии в Зугдиди является террористическим актом, уголовное дело ведется по трем статьям, заявил представитель ведомства.
"К сожалению, определенные представители СМИ не учли наш призыв не распространять материалы в связи с идентифицированным лицом и с целью дискредитации обнародовали данные участника нападения, подозреваемого в террористическом акте лица, что мешает как следствию, так и полицейским мероприятиям", - заявил представитель министерства на брифинге.
По его словам, уголовное дело ведется по трем статьям, которые подразумевают незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.
По данным грузинских телекомпаний, в эти минуты правоохранители ведут обыск в доме захватчика.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
Полицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
25 октября, 15:29
МВД Грузии установило личность напавшего на банк в Зугдиди
 
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ГрузияЗахват заложников в грузинском банкеЗугдидиМВД ГрузииВ мире
 
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