https://ria.ru/20201026/bank-1581644382.html

МВД Грузии назвало захват банка в Зугдиди терактом

МВД Грузии сообщает, что захват банка Грузии в Зугдиди является террористическим актом, уголовное дело ведется по трем статьям, заявил представитель ведомства. РИА Новости, 26.10.2020

2020-10-26T19:08

2020-10-26T19:08

2020-10-26T19:27

грузия

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Gruzii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Грузии</a> сообщает, что захват банка <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> в <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a> является террористическим актом, уголовное дело ведется по трем статьям, заявил представитель ведомства."К сожалению, определенные представители СМИ не учли наш призыв не распространять материалы в связи с идентифицированным лицом и с целью дискредитации обнародовали данные участника нападения, подозреваемого в террористическом акте лица, что мешает как следствию, так и полицейским мероприятиям", - заявил представитель министерства на брифинге.По его словам, уголовное дело ведется по трем статьям, которые подразумевают незаконное ношение оружия, совершение террористического акта и захват заложников в террористических целях.По данным грузинских телекомпаний, в эти минуты правоохранители ведут обыск в доме захватчика.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву и вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.

https://ria.ru/20201025/bank-1581451542.html

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зугдиди

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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