Немецкие власти назвали нападение на синагогу в Галле терактом

БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Власти ФРГ рассматривают нападение на синагогу в городе Галле как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности, заявила министр юстиции страны Кристине Ламбрехт.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.
"По последним данным, речь идет о правоэкстремистской террористической атаке злоумышенника-одиночки. Мы исходим из того, что он действовал исходя из антисемитских, правоэкстремитских установок и выбрал целью иудейскую общину в синагоге. Но к счастью, если так вообще можно говорить в этом случае, ему не удалось прорваться в синагогу", - заявила Ламбрехт на пресс-конференции.
Она добавила, что Германия должна лучше обеспечивать защиту еврейской общины страны.