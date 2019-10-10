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РИА Новости

Немецкие власти назвали нападение на синагогу в Галле терактом

15:36 10.10.2019 (обновлено: 16:07 10.10.2019)
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© AP Photo / DPA/ Sebastian WillnowСотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Сотрудники полиции на месте стрельбы в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / DPA/ Sebastian Willnow
БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Власти ФРГ рассматривают нападение на синагогу в городе Галле как правоэкстремистский террористический акт антисемитской направленности, заявила министр юстиции страны Кристине Ламбрехт.
В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.
Синагога в немецком городе Галле
Вчера, 02:55РИА Новости
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"По последним данным, речь идет о правоэкстремистской террористической атаке злоумышенника-одиночки. Мы исходим из того, что он действовал исходя из антисемитских, правоэкстремитских установок и выбрал целью иудейскую общину в синагоге. Но к счастью, если так вообще можно говорить в этом случае, ему не удалось прорваться в синагогу", - заявила Ламбрехт на пресс-конференции.
Она добавила, что Германия должна лучше обеспечивать защиту еврейской общины страны.
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Стрельба в ГаллеГалле (Саксония-Анхальт)ГерманияВ мире
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