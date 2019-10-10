Немецкие власти назвали нападение на синагогу в Галле терактом

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.

"По последним данным, речь идет о правоэкстремистской террористической атаке злоумышенника-одиночки. Мы исходим из того, что он действовал исходя из антисемитских, правоэкстремитских установок и выбрал целью иудейскую общину в синагоге. Но к счастью, если так вообще можно говорить в этом случае, ему не удалось прорваться в синагогу", - заявила Ламбрехт на пресс-конференции.