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РИА Новости

В Германии прошли обыски по делу о нападении на синагогу, сообщили СМИ

12:07 16.10.2019
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© REUTERS / Marvin GaulСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии
© REUTERS / Marvin Gaul
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Полиция Германии провела обыски в квартире жителя Мёнхенгладбаха, который распространял в интернете манифест, написанный задержанным за нападение на синагогу в Галле Штефаном Б., сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
По данным издания, неназванный житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия пока подозревается в разжигании ненависти. Основанием стал тот факт, что он практически сразу после нападения на синагогу загрузил в интернет манифест. На этом основании Федеральное управление уголовной полиции подозревает, что он мог быть знаком со Штефаном Б. и мог знать о готовящемся нападении. Первый раз его посетила полиция в конце прошлой недели, в среду же полиция провела обыски.
Сотрудники полиции
12 августа, 16:50РИА Новости
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Идентифицировать подозреваемого удалось благодаря содействию властей США - они передали IP-адрес компьютера, с которого был загружен манифест. При этом подозреваемый добровольно передал компьютер полиции еще при первом визите полиции. Кроме того, он заявил, что не знаком со Штефаном Б. и вовсе придерживается левых взглядов.
После теракта в Галле власти ФРГ заявили, что не исключают, что у напавшего на синагогу могли быть сообщники, подстрекатели или что кто-то просто мог знать о его планах. Одним из главных оснований для таких подозрений стал внушительный арсенал оружия злоумышленника, в генпрокуратуре не исключают, что ему могли оказать содействие в подготовке арсенала и проверяют эту гипотезу.
Атака на синагогу в немецком Галле, в которой находились 51 человек, празднующих Йом-Кипур, произошла в прошлую среду. Подозреваемый - 27-летний немец Штеффан Б. В ходе атаки погибли два прохожих, были ранены еще два человека. Подозреваемый дал признательные показания и находится под арестом. Власти Германии назвали преступление правоэкстремистским террористическим актом антисемитской направленности.
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