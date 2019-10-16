В Германии прошли обыски по делу о нападении на синагогу, сообщили СМИ

БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Полиция Германии провела обыски в квартире жителя Мёнхенгладбаха, который распространял в интернете манифест, написанный задержанным за нападение на синагогу в Галле Штефаном Б., сообщает издание Полиция Германии провела обыски в квартире жителя Мёнхенгладбаха, который распространял в интернете манифест, написанный задержанным за нападение на синагогу в Галле Штефаном Б., сообщает издание Süddeutsche Zeitung

По данным издания, неназванный житель федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия пока подозревается в разжигании ненависти. Основанием стал тот факт, что он практически сразу после нападения на синагогу загрузил в интернет манифест. На этом основании Федеральное управление уголовной полиции подозревает, что он мог быть знаком со Штефаном Б. и мог знать о готовящемся нападении. Первый раз его посетила полиция в конце прошлой недели, в среду же полиция провела обыски.

Идентифицировать подозреваемого удалось благодаря содействию властей США - они передали IP-адрес компьютера, с которого был загружен манифест. При этом подозреваемый добровольно передал компьютер полиции еще при первом визите полиции. Кроме того, он заявил, что не знаком со Штефаном Б. и вовсе придерживается левых взглядов.

После теракта в Галле власти ФРГ заявили, что не исключают, что у напавшего на синагогу могли быть сообщники, подстрекатели или что кто-то просто мог знать о его планах. Одним из главных оснований для таких подозрений стал внушительный арсенал оружия злоумышленника, в генпрокуратуре не исключают, что ему могли оказать содействие в подготовке арсенала и проверяют эту гипотезу.