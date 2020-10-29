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Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце
Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце
В Twitter появилось видео из Ниццы, где неизвестный напал на людей с ножом. РИА Новости, 29.10.2020
2020-10-29T12:49
2020-10-29T13:06
вооруженные нападения во франции
жан кастекс
кристиан эстрози
эммануэль макрон
франция
ницца
в мире
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Twitter появилось видео из Ниццы, где неизвестный напал на людей с ножом.На кадрах показана работа экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе инцидента.Атака произошла около 9:00 (11:00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили.Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт.Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.
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франция
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вооруженные нападения во франции, жан кастекс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире

Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце

12:49 29.10.2020 (обновлено: 13:06 29.10.2020)
 
Спецслужбы в районе нападения в Ницце
Спецслужбы в районе нападения в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Twitter появилось видео из Ниццы, где неизвестный напал на людей с ножом.
На кадрах показана работа экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе инцидента.
Атака произошла около 9:00 (11:00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили.
Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт.
Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 21:54
Макрон назвал убитого учителя лицом республики
 
Вооруженные нападения во ФранцииЖан КастексКристиан ЭстрозиЭммануэль МакронФранцияНиццаВ мире
 
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