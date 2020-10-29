Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце
12:49 29.10.2020 (обновлено: 13:06 29.10.2020)
Спецслужбы в районе нападения в Ницце
На кадрах показана работа экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе инцидента.
Attentat nice pic.twitter.com/14qX79wyuw— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Атака произошла около 9:00 (11:00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены.
Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили.
Attaque au couteau à Nice. L’avenue jean Medecin est complètement bloquée par les forces de l’ordre. pic.twitter.com/AaTLmu1aQK— Nice-Matin photo (@nicematinphoto) October 29, 2020
Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт.
Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.
21 октября, 21:54Макрон назвал убитого учителя лицом республики