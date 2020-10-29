https://ria.ru/20201029/nitstsa-1582067091.html

Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце

Опубликовано видео с места нападения на людей в Ницце

В Twitter появилось видео из Ниццы, где неизвестный напал на людей с ножом. РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T12:49

2020-10-29T12:49

2020-10-29T13:06

вооруженные нападения во франции

жан кастекс

кристиан эстрози

эммануэль макрон

франция

ницца

в мире

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Twitter появилось видео из Ниццы, где неизвестный напал на людей с ножом.На кадрах показана работа экстренных служб. Полиция перекрыла движение в районе инцидента.Атака произошла около 9:00 (11:00 мск). По предварительным данным, три человека погибли, несколько ранены. Как передает Рейтер, одну женщину обезглавили.Нападавшего задержали. Мэр города Кристиан Эстрози допускает, что это был теракт.Он также сообщил, что в Ниццу должны приехать президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.Две недели назад под Парижем обезглавили учителя Самюэля Пати, который демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Макрон охарактеризовал случившееся как теракт и объявил борьбу с сепаратизмом во Франции. Это привело к кризису в отношениях между Парижем и Анкарой.

https://ria.ru/20201021/makron-1580909859.html

франция

ницца

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, жан кастекс, кристиан эстрози, эммануэль макрон, франция, ницца, в мире