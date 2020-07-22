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В СБУ рассказали о состоянии освобожденных в Луцке заложников
Заложники, освобожденные из автобуса, который был захвачен во вторник в Луцке, в удовлетворительном состоянии, в больницу никто не обращался, сообщил в среду на РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:23
захват заложников в луцке
антон геращенко
владимир зеленский
украина
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват заложников в луцке, антон геращенко, владимир зеленский, украина, в мире

В СБУ рассказали о состоянии освобожденных в Луцке заложников

13:00 22.07.2020 (обновлено: 19:23 22.07.2020)
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© РИА Новости / МВД Украины / Перейти в фотобанкЭксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
Эксперты-криминалисты проводят следственные действия у автобуса в Луцке
© РИА Новости / МВД Украины
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КИЕВ, 22 июл - РИА Новости. Заложники, освобожденные из автобуса, который был захвачен во вторник в Луцке, в удовлетворительном состоянии, в больницу никто не обращался, сообщил в среду на брифинге начальник управления Службы безопасности Украины в Волынской области Павел Данюков.
"Заложники уставшие, они десять часов просидели в закрытом автобусе, их потом еще допрашивали несколько часов… Это обычные люди, которые ехали просто рейсовым автобусом, от 15-летнего парня до бабушки, которые, как вы видели, были освобождены в числе первых. В больницу никто не обращался, их состояние удовлетворительное", - сказал Данюков. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Захват заложников в Луцке
Вчера, 11:22Сказано в эфире
Политолог: Украине будет сложно избежать ситуаций, как в ЛуцкеПолиция Украины усилила меры безопасности в девяти регионах после захвата заложников в Луцке. Действия украинских властей в этой ситуации могут спровоцировать новые подобные случаи, считает политолог Александр Дудчак. В эфире радио Sputnik он объяснил почему.
Он отметил, что с заложниками работает психолог с вечера вторника. Сейчас проводится следственный эксперимент.
Во вторник дважды судимый уроженец РФ Максим Кривош в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 09:16
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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Захват заложников в ЛуцкеАнтон ГеращенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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