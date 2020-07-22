В СБУ рассказали о состоянии освобожденных в Луцке заложников

"Заложники уставшие, они десять часов просидели в закрытом автобусе, их потом еще допрашивали несколько часов… Это обычные люди, которые ехали просто рейсовым автобусом, от 15-летнего парня до бабушки, которые, как вы видели, были освобождены в числе первых. В больницу никто не обращался, их состояние удовлетворительное", - сказал Данюков. Трансляцию вели украинские телеканалы.