https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580217533.html
Макрон назвал нападение на преподавателя в пригороде Парижа терактом
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем террористической атакой. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T23:33
2020-10-16T23:33
2020-10-17T01:09
эммануэль макрон
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> террористической атакой."Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник стал жертвой террористической атаки", - заявил Макрон, прибывший в пятницу вечером к месту происшествия.Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
https://ria.ru/20201016/frantsiya-1580217180.html
Александр Аникин
Больше толерантности! Терпению - слава!
30
ius fortis
Интересно .. а если на всю школу показывать карикатуры на мамку преподавателя, то он счёл бы это свободой слова ?! Как человека - жалко. Как преподавателя - нет .. явно был никчёмным, если считал нормальным высмеивать то, чего не понимал и не мог принять
25
8
франция
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, в мире
ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем
террористической атакой.
"Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник стал жертвой террористической атаки", - заявил Макрон, прибывший в пятницу вечером к месту происшествия.
Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.