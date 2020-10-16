https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580217533.html

Макрон назвал нападение на преподавателя в пригороде Парижа терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем террористической атакой. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T23:33

2020-10-16T23:33

2020-10-17T01:09

эммануэль макрон

франция

в мире

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<strong>ПАРИЖ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал убийство преподавателя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a> террористической атакой."Наш соотечественник был убит за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова, свободе верить или не верить. Наш соотечественник стал жертвой террористической атаки", - заявил Макрон, прибывший в пятницу вечером к месту происшествия.Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

https://ria.ru/20201016/frantsiya-1580217180.html

Александр Аникин Больше толерантности! Терпению - слава! 30

ius fortis Интересно .. а если на всю школу показывать карикатуры на мамку преподавателя, то он счёл бы это свободой слова ?! Как человека - жалко. Как преподавателя - нет .. явно был никчёмным, если считал нормальным высмеивать то, чего не понимал и не мог принять 25

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, в мире