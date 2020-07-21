СБУ назвала количество освобожденных заложников в Луцке

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Тринадцать заложников были освобождены из автобуса в Луцке во вторник, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Сотрудники Центра специальных операций "А" СБУ совместно с Национальной полицией освободили в Луцке 13 заложников и задержали вооруженного террориста, захватившего в центре города рейсовый автобус "Берестечко - Красниловка" с пассажирами", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имел взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой. Мужчина в итоге отпустил всех заложников, а сам был задержан полицией.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош.
Полиция возбудила дело по статье "захват заложников", а Служба безопасности возбудила дело по статье "теракт".