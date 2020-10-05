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https://ria.ru/20201005/melikov-1578272758.html
Биография Сергея Меликова
Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области. РИА Новости, 05.10.2020
2020-10-05T17:38
2020-10-05T17:38
справки
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Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (ныне Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ). В 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Проходил службу во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, заместителя командира дивизии.С 2002 по 2008 годы командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.С 2008 по 2009 год занимал должность первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск.В 2011-2014 годах <a href="https://rosguard.gov.ru/ru/page/AjaxPartial/melikov-sergej-alimovich" target="_blank">возглавлял</a> Объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ.12 мая 2014 года указом президента Российской Федерации назначен <a href="http://ria.ru/politics/20140512/1007492455.html" target="_blank">полномочным представителем</a> президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.28 июля 2016 года <a href="http://ria.ru/politics/20160728/1473049830.html" target="_blank">освобожден от должности</a> полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указом президента РФ Владимира Путина назначен <a href="http://ria.ru/defense_safety/20160728/1473049879.html" target="_blank">первым заместителем директора Росгвардии</a>.В июле 2019 года стало известно, что Сергей Меликов подал <a href="https://ria.ru/20190710/1556378079.html" target="_blank">рапорт об отставке</a> с должности первого замдиректора Росгвардии.27 сентября 2019 года Сергей Меликов был назначен <a href="https://ria.ru/20190927/1559212143.html" target="_blank">сенатором</a> от Ставропольского края. <a href="http://council.gov.ru/structure/persons/1479/" target="_blank">В Совете Федерации</a> был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен временно исполняющим обязанности <a href="http://kremlin.ru/acts/news/64156" target="_blank">главы Дагестана</a>.Имеет звание генерал-полковника.Награжден орденом "За военные заслуги" (1999), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), орденом Александра Невского (2015) и орденом Мужества (2018). Женат, есть сын.Сумма <a href="http://council.gov.ru/structure/machinery/vacancies/property/" target="_blank">задекларированного дохода</a> в 2019 году составила более 4,3 миллиона рублей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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справки

Биография Сергея Меликова

17:38 05.10.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПервый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ - главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сергей Алимович Меликов родился 12 сентября 1965 года в городе Орехово-Зуево Московской области.
В 1986 году окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД СССР (ныне Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт войск национальной гвардии РФ). В 1994 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2011 году – военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Проходил службу во внутренних войсках в должностях командира взвода, роты, батальона, начальника штаба, командира полка, заместителя командира дивизии.
С 2002 по 2008 годы командовал Отдельной дивизией оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского.
С 2008 по 2009 год занимал должность первого заместителя командующего войсками Центрального регионального командования внутренних войск.
В 2011-2014 годах возглавлял Объединенную группировку войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ.
12 мая 2014 года указом президента Российской Федерации назначен полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.
28 июля 2016 года освобожден от должности полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Указом президента РФ Владимира Путина назначен первым заместителем директора Росгвардии.
В июле 2019 года стало известно, что Сергей Меликов подал рапорт об отставке с должности первого замдиректора Росгвардии.
27 сентября 2019 года Сергей Меликов был назначен сенатором от Ставропольского края.
В Совете Федерации был заместителем председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
5 октября 2020 года Сергей Меликов был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана.
Имеет звание генерал-полковника.
Награжден орденом "За военные заслуги" (1999), орденом Почета (2008), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014), орденом Александра Невского (2015) и орденом Мужества (2018).
Женат, есть сын.
Сумма задекларированного дохода в 2019 году составила более 4,3 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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