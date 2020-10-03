https://ria.ru/20201003/esenin-1578037151.html

Биография Сергея Есенина

Русский поэт Сергей Александрович Есенин родился 3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T00:46

2020-10-03T00:46

2020-10-03T00:46

справки

россия

сергей есенин

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Русский поэт Сергей Александрович Есенин <a href="http://www.museum-esenin.ru/biography" target="_blank">родился 3 октября</a> (21 сентября по старому стилю) 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье.Его отец с 12 лет <a href="http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/98" target="_blank">служил в Москве</a> в лавке, бывая в деревне, даже после женитьбы, только наездами. Ранние годы (1899-1904) <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Esenin" target="_blank">Сергей Есенин</a> провел у деда и бабушки по матери – Федора и Наталии Титовых. В 1904 году поступил в Константиновское четырехклассное училище, которое с отличием окончил в 1909 году. В 1912 году окончил Спас-Клепиковскую учительскую школу по специальности "учитель школы грамоты".Летом 1912 года Есенин<a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/20653" target="_blank"> переехал в Москву</a>, некоторое время служил в мясной лавке, где приказчиком работал его отец. После конфликта с отцом ушел из лавки, работал в книгоиздательстве, затем в типографии Ивана Сытина в 1912-1914 годах. В этот период поэт примкнул к революционно настроенным рабочим и оказался под надзором полиции.В 1913-1915 годах Есенин был вольнослушателем историко-философского отделения Московского городского народного университета имени А.Л. Шанявского. В Москве он сблизился с писателями из Суриковского литературно-музыкального кружка – объединения писателей-самоучек из народа. Стихи Сергей Есенин <a href="http://esenin-museum.ru/portfolios/esenin" target="_blank">писал с детства</a>, в основном в подражание Алексею Кольцову, Ивану Никитину, Спиридону Дрожжину. К 1912 году он уже написал поэму "Сказание о Евпатии Коловрате, о хане Батые, цвете Троеручице, о черном идолище и Спасе Нашем Иисусе Христе", а также подготовил книгу стихов "Больные думы". В 1913 году поэт работал над поэмой "Тоска" и драматической поэмой "Пророк", тексты которых неизвестны. В январе 1914 года в московском детском журнале "Мирок" под псевдонимом "Аристон" <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_sp/818/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD" target="_blank">состоялась первая публикация поэта</a> – стихотворение "Береза". В феврале в этом же журнале были напечатаны стихотворения "Воробышки" ("Поет зима – аукает...") и "Пороша", позже – "Село", "Пасхальный благовест".Весной 1915 года Есенин приехал в Петроград (Санкт-Петербург), где познакомился с поэтами Александром Блоком, Сергеем Городецким, Алексеем Ремизовым, сблизился с Николаем Клюевым, оказавшим на него значительное влияние. Их совместные выступления со стихами и частушками, стилизованными под "крестьянскую", "народную" манеру, имели большой успех.В 1916 году вышел первый сборник стихов Есенина "Радуница", восторженно принятый критикой.С марта 1916 года по март 1917 года Есенин проходил военную службу – первоначально в запасном батальоне, расположенном в Петербурге, а затем с апреля служил санитаром Царскосельского военно-санитарного поезда № 143. После Февральской революции самовольно оставил армию.В начале 1918 года Есенин <a href="http://ria.ru/culture/20120502/639450167.html" target="_blank">переехал в Москву</a>. С воодушевлением встретив революцию, он написал несколько небольших поэм – "Иорданская голубица", "Инония", "Небесный барабанщик", – проникнутых радостным предчувствием "преображения" жизни.В 1919-1921 годах входил в группу имажинистов, заявлявших, что цель творчества состоит в создании образа.В начале 1920-х годов в стихах Есенина появились мотивы "развороченного бурей быта", пьяной удали, сменяющейся надрывной тоской, что отразилось в сборниках "Исповедь хулигана" (1921) и "Москва кабацкая" (1924).Событием в жизни Есенина стала встреча осенью 1921 года с американской танцовщицей Айседорой Дункан, которая через полгода стала его женой.С 1922 по 1923 год они совершили путешествие по Европе (Германия, Бельгия, Франция, Италия) и Америке, но по возвращении в Россию Дункан и Есенин почти сразу же расстались. В 1920-е годы были <a href="http://ria.ru/analytics/20051024/41871583.html" target="_blank">созданы</a> наиболее значительные произведения Есенина, принесшие ему славу одного из лучших русских поэтов – стихотворения "Отговорила роща золотая...", "Письмо к матери", "Мы теперь уходим понемногу...", цикл "Персидские мотивы", поэма "Анна Снегина" и др. Тема Родины, занимавшая одно из главных мест его творчества, в этот период приобрела драматические оттенки. Некогда единый гармоничный мир есенинской Руси раздвоился: "Русь Советская" – "Русь уходящая". В сборниках "Русь Советская" и "Страна Советская" (оба – 1925) Есенин ощущал себя певцом "золотой бревенчатой избы", поэзия которого "здесь больше не нужна". Эмоциональной доминантой лирики стали осенние пейзажи, мотивы подведения итогов, прощания.Последние два года жизни поэта прошли в разъездах: он трижды совершил путешествия на Кавказ, несколько раз ездил в Ленинград (Санкт-Петербург), семь раз – в Константиново.В конце ноября 1925 года поэт попал в психоневрологическую клинику. Одним из последних произведений Есенина стала поэма "Черный человек", в которой прошедшая жизнь предстает частью ночного кошмара. Прервав курс лечения, 23 декабря Есенин выехал в Ленинград. 24 декабря 1925 года он остановился в гостинице "Англетер", где 27 декабря написал свое последнее стихотворение "До свиданья, друг мой, до свиданья...".В ночь на 28 декабря 1925 года, по официальной версии, Сергей Есенин покончил жизнь самоубийством. Поэт был обнаружен утром 28 декабря. Никакого серьезного расследования не проводилось, власти города ограничились рапортом от участкового милиционера. Специально созданная в 1993 году комиссия <a href="http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/103" target="_blank">не подтвердила версии</a> о других обстоятельствах смерти поэта, помимо официальной.В 2005 году вышла в свет книга писателя Виталия Безрукова "Сергей Есенин", где автор доказывает, что Есенин был убит. В том же году по мотивам книги вышел сериал "Есенин", где главную роль поэта сыграл сын писателя – актер Сергей Безруков.Сергей Есенин похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.Поэт был несколько раз женат. 30 июля 1917 года во время совместного путешествия поэт обвенчался с Зинаидой Райх (1897-1939), секретарем-машинисткой газеты "Дело народа". От этого брака родились дочь Татьяна (1918-1992) и сын Константин (1920-1986). В 1920 году семья распалась, впоследствии Райх стала известной актрисой, женой театрального режиссера Всеволода Мейерхольда. 2 мая 1922 года Есенин женился на американской танцовщице Айседоре Дункан. 18 сентября 1925 года супругой поэта стала Софья Толстая (1900-1957), внучка писателя Льва Толстого.У поэта был <a href="http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/99" target="_blank">сын Юрий</a> (1914-1938) от гражданского брака с Анной Изрядновой, а также <a href="http://ria.ru/world/20160316/1390862213.html" target="_blank">сын Александр</a> Есенин-Вольпин (1924-2016) от поэтессы и переводчицы Надежды Вольпин – математик, поэт и деятель диссидентского движения. 2 октября 1965 года, к 70-летию со дня рождения поэта, в селе Константиново в доме его родителей был <a href="http://www.museum.ru/m1644" target="_blank">открыт</a> Государственный музей-заповедник С.А. Есенина – один из крупнейших музейных комплексов России. В 2007 году в парке рядом с музеем был <a href="http://www.museum-esenin.ru/expozition/usadbaesenin" target="_blank">открыт памятник поэту</a>. 3 октября 1995 года в Москве в доме № 24 по Большому Строченовскому переулку, где в 1911-1918 годах был <a href="http://esenin-museum.ru/portfolios/about" target="_blank">прописан</a> Сергей Есенин, был создан Московский государственный музей С.А. Есенина. 29 сентября 2020 года на территории музея был <a href="https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html" target="_blank">открыт памятник поэту</a>. Ранее памятник Есенину был <a href="https://ria.ru/20200929/esenin-1577947850.html" target="_blank">установлен</a> на Тверском бульваре столицы. <a href="https://peterburg.center/ln/pamyatniki-eseninu-v-peterburge-zhizn-poeta-v-stolice.html" target="_blank">Памятники</a> поэту открыты в различных городах России – Санкт-Петербурге, Ульяновске, <a href="http://visit-voronezh.ru/guide/chto-posetit/pamyatniki-i-skulpturyi/pamyatnik-s.a.-eseninu.html" target="_blank">Воронеже</a>, <a href="https://www.vesti.ru/article/2090052" target="_blank">Краснодаре</a>, <a href="https://ria.ru/20121012/772261781.html" target="_blank">Белгороде</a> и др.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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справки, россия, сергей есенин