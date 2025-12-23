Рейтинг@Mail.ru
Переводчик стихов Есенина мечтает познакомить китайцев с русской поэзией - РИА Новости, 23.12.2025
07:03 23.12.2025
Переводчик стихов Есенина мечтает познакомить китайцев с русской поэзией
Переводчик стихов Есенина мечтает познакомить китайцев с русской поэзией - РИА Новости, 23.12.2025
Переводчик стихов Есенина мечтает познакомить китайцев с русской поэзией
Китайский переводчик русской поэзии Сюй Сяодун рассказал РИА Новости, что мечтает познакомить миллиард китайских читателей с красотой русской поэзии через... РИА Новости, 23.12.2025
в мире
россия
китай
сергей есенин
россия
китай
в мире, россия, китай, сергей есенин
В мире, Россия, Китай, Сергей Есенин
Переводчик стихов Есенина мечтает познакомить китайцев с русской поэзией

РИА Новости: переводчик хочет, чтобы китайцы через Есенина поняли русскую поэзию

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости, Анна Раткогло. Китайский переводчик русской поэзии Сюй Сяодун рассказал РИА Новости, что мечтает познакомить миллиард китайских читателей с красотой русской поэзии через переводы стихотворений Сергея Есенина.
Сюй Сяодун более тридцати лет изучает русский язык и переводит стихотворения Есенина в стиле древнекитайской поэзии.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Китае полюбили современных российских писателей, заявил издатель
18 мая, 06:56
"Моя мечта - дать возможность миллиарду китайцев понять русскую поэзию через классическую китайскую поэзию, а также позволить 100 миллионам россиян оценить красоту классической китайской поэзии", - заявил Сюй Сяодун.
Он отметил, что хотел бы, чтобы китайские читатели познакомились с творчеством Есенина и через него узнали красоту классической русской поэзии.
"До моего перевода были и другие, честно говоря, стихотворения Есенина близки китайским читателям, и я надеюсь, что с моим переводом число читателей вырастет, потому что стиль моего перевода – это классическая китайская поэзия, поэтому сохранилась красота классической поэзии как русской, так и китайской", - отметил он.
При этом, говоря о роли культуры и поэзии в развитии связей народов двух стран, он отметил, что отношения России и Китая сейчас переживают лучший период в истории, и в этих отношениях контакты между людьми и культурные обмены занимают первое место.
Афиша оперы Леди Макбет Мценского уезда в галерее Виктора Эммануила II, Милан - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Уже победили: почему русская классическая музыка на первом месте в мире
9 декабря, 08:00
 
В миреРоссияКитайСергей Есенин
 
 
