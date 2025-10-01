Событие "Парки. Осень. Заряжай" состоится 4 октября в Московской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Более чем в 85 парках Подмосковья 4 октября пройдет общеобластное мероприятие "Парки. Осень. Заряжай", приуроченное к 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина и началу осеннего сезона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гости смогут принять участие в парковых квестах, творческих мастер-классах, флешмобах "Танец осенних листьев", литературных встречах с местными писателями и других активностях.

Так, Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве подготовил для гостей творческие мастер-классы, поэтические чтения "Читаем Есенина в парке" и флешмоб "Танец осенних листьев". Все желающие смогут узнать про культурный код округа на беседе "Венедикт Ерофеев".

Городской парк Солнечногорска откроет двери музыкальной гостиной "Есенинская мелодия души" и творческой мастерской. Посетителей ждут на маршруте чтения, где будут установлены специальные стенды с QR-кодами для прослушивания стихотворений Есенина. Посетители увидят книжную выставку и примут участие в "Поэтической дуэли".

В Центральном городском парке Реутова состоятся кулинарный и творческие мастер-классы, квест "По следам поэта" и акция "Подари книгам вторую жизнь". Гости смогут послушать стихотворения Есенина и принять участие в танцевальном флешмобе "Осенний вальс".

В парке "Городок" Рузы гостей приглашают в тематическую фотозону "Золотая пора Есенина" и на квест "Парк тайн". Для юных посетителей откроется тематическая игровая зона и пройдут творческие мастер-классы. Мероприятие завершится концертной программой "Осенние ноты".