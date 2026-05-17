Акция "Ночь в музее" в России

В России прошла акция "Ночь в музее", ее посвятили проходящему Году единства народов.
В этом году участники пригласили посетителей увидеть, как история родного края перекликается с общим прошлым многонациональной страны.
В Красноярске показали художественно-документальный проект "Идея Севера" в музейном центре "Площадь Мира".
"Идея Севера" демонстрирует, как осваивалась эта земля и как на ней живут.
В Приморской государственной картинной галерее во Владивостоке провели кураторские экскурсии, творческие мастер-классы, встречи с художниками и искусствоведами.
В новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко в Москве прочли стихотворения Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Александра Блока, Валерия Брюсова и Бориса Пастернака.
На фото: гости Приморской государственной картинной галереи во Владивостоке.
На фото: посетительница у картины "Иван Сусанин" в новом здании Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко в Москве.
