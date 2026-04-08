Прилепин: "Женщины Есенина" во МХАТе слишком популярны, кому-то это мешает

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Москве ожидается громкая премьера. "Женщины Есенина — 2" — продолжение одного из самых популярных спектаклей последних двух лет, который с аншлагами шел по 20 раз в месяц во МХАТе имени Горького. Автор книги и соавтор пьесы — Захар Прилепин рассказал о том, как проходила подготовка. К примеру, писатель лично показывал артистам есенинские места столицы. А еще объяснял приметы эпохи и даже готовился сыграть вторую мужскую роль.

При этом Сергей Есенин — даже спустя сто лет после своей гибели — остается, по словам Прилепина, любимейшим поэтом страны, порой даже популярнее Пушкина у молодежи (судя по некоторым опросам). А его биография, прочитанная через его романтические связи, оказывается пугающе созвучной сегодняшнему дню: трудные отношения с матерью, дети от трех женщин, роман с Айседорой Дункан — "изгоем Запада в своей любви к России". В новом спектакле эти истории — другие, почти не пересекающиеся с первой частью. Вопрос только в том, увидит ли их зритель вообще. Премьера заявлена на июль на сцене Театра Вахтангова (во МХАТе еще ремонт). По Москве уже висят афиши спектакля "Женщины Есенина — 2". Но что будет дальше при новом художественном руководстве во МХАТе имени Горького — пока не известно. Обо всем этом подробнее — в интервью Захара Прилепина обозревателю РИА Новости Анастасии Мельниковой.

© Фото : Юлия Лифаненкова Афиша новой постановки МХАТ имени Горького "Женщины Есенина-2" в Москве © Фото : Юлия Лифаненкова Афиша новой постановки МХАТ имени Горького "Женщины Есенина-2" в Москве

— Почему сейчас, спустя 100 лет после гибели Сергея Есенина, важно пересматривать его биографию именно через женские судьбы?

— Сто лет мне казалось большой цифрой только когда мне самому было 18. Сейчас, когда мне 50, я вообще не понимаю, чего в ней такого пугающего. В целом не изменилось за минувшие сто лет ничего.

Для начала Есенин по-прежнему (кстати, и по социологии тоже) — любимейший поэт страны, у молодежи (проводили и такие исследования), он даже популярнее Пушкина. Возможно потому, что Есенин писал на, скажем так, современном языке: никакой скидки на эпоху, в отличие от поэтов XIX века, в его случае делать не надо.

Наконец, сама жизнь Есенина и его любови — по-прежнему и понятны нам, и актуальны для нас: мы, по сути, в том же обществе живем. Оно современно для нас в безусловно большей степени, чем общество, например, пушкинских времен. Ну и с точки зрения психологии в есенинской жизни все отзывается в наших сердцах: трудные отношения с матерью (не любившей мужа — отца Есенина), отношения с детьми (у Есенина были дети от трех женщин), отношения с великой Айседорой Дункан, которая была своеобразным изгоем Запада в своей любви к России — это, знаете, как если Анджелина Джоли от всего сердца выбрала бы сегодня нашу страну. Целая череда, короче, понятных нам созвучий.

— Что даст зрителю новый спектакль "Женщины Есенина-2" МХАТа им. Горького, это будет продолжение весьма удачной постановки "Женщины Есенина" или принципиально новый сюжет и формат, вы видели пьесу, репетиции?

— Я не просто видел — я во всем этом деятельно участвовал. Помимо текста, написанного мной и ставшего основой для драматической обработки, там было много всего в смысле моего участия — вплоть до кастинга. Открою секрет: я даже должен был сыграть вторую мужскую роль, присматривался к ней. Но очередной военный контракт меня, так сказать, отвлек от этой мысли.

Зато я проводил для создателей спектакля экскурсии по есенинским местам Москвы. Объяснял артистам приметы той эпохи. Мы обсуждали с режиссером, Галиной Полищук, буквально каждую сцену. Является ли он продолжением первого? В целом, думаю, нет: это самостоятельная работа, не менее яркая, чем первая, но, в сущности, другая. Есенин — необъятен, и жизнь его необъятна. Мы нигде не пересекаемся с первым спектаклем. Мы взяли ряд историй, которые в первом спектакле не были отражены. У него совсем иной сюжет и принципиально иное звучание. Однако есть и известная цельность двух этих работ: все-таки и главный герой один и тот же, и текст все так же мой и драматурга Елены Исаевой, и режиссер один. Так что, в самом широком смысле, истории разные, но стилистика созвучная.

— Спектакль "Женщины Есенина-2" заявлен на июль в показах на сцене Театра Вахтангова, но в самом МХАТе — новое художественное руководство. Вам что-то известно о дальнейшей судьбе постановки? Если нет, то как вы полагаете — этот спектакль должен остаться во МХАТе? Или ему, может быть, лучше вообще стать антрепризным, независимым от репертуарного театра?

— Думаю, этот вопрос лучше задать режиссеру-постановщику Гале Полищук: у театра есть своя специфика, мне не до конца понятная. Тем более, я сейчас, как было сказано выше, на донбасском контракте. Мне, мягко говоря, не очень просто быть в курсе московских театральных дел. Однако и до меня дошли слухи о том, что двухлетняя наша работа над спектаклем, который вот-вот должен был пойти на сцене, столкнулась с некоторыми трудностями. То ли по причине смены руководства МХАТ им. Горького, то ли еще по какой-то, — я, увы, не очень разобрался.

© Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького Сцена из спектакля "Женщины Есенина" Сцена из спектакля "Женщины Есенина" © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 1 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького Сцена из спектакля "Женщины Есенина" в МХАТ им. Горького Сцена из спектакля "Женщины Есенина" в МХАТ им. Горького © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 2 из 3 © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького Спектакль "Женщины Есенина" Спектакль "Женщины Есенина" © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 3 из 3 Сцена из спектакля "Женщины Есенина" © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 1 из 3 Сцена из спектакля "Женщины Есенина" в МХАТ им. Горького © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 2 из 3 Спектакль "Женщины Есенина" © Фото предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького 3 из 3

Вообще, напомню, "Женщины Есенина" — первая часть дилогии — был фактически самым популярным спектаклем Москвы более двух лет. Он шел по 20 раз в месяц, при дорогих билетах, всегда с аншлагами. Так как у нас, знаете, капитализм — я был уверен, что даже элементарно финансовый успех первого спектакля мог гарантировать интерес к его продолжению.

Но сейчас у меня вдруг возникло ощущение, что именно по причине обескураживающего успеха первой части, кто-то хочет эту историю прекратить. Возможно, я ошибаюсь. Дай Бог, чтоб я ошибался.