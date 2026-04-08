Захар Прилепин рассказал о новом спектакле во МХАТе по его книге
11:12 08.04.2026 (обновлено: 11:28 08.04.2026)
Захар Прилепин рассказал о новом спектакле во МХАТе по его книге

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Захар Прилепин в интервью РИА Новости рассказал о том, что планировал участвовать в постановке спектакля "Женщины Есенина-2" во МХАТ им. Горького. Однако, по словам писателя, "очередной военный контракт отвлек от этой мысли".
Новый проект, как и предыдущий, "Женщины Есенина", готовится по книге Прилепина о великом русском поэте. "Сама его жизнь и его любови по-прежнему и понятны нам, и актуальны для нас: мы, по сути, в том же обществе живем, – полагает писатель. – Оно современно для нас в безусловно большей степени, чем общество, например, пушкинских времен".
Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и Андрей Вешкурцев (Сергей Есенин) на генеральном прогоне спектакля "Женщины Есенина" в МХАТ им. Горького

Актеры Екатерина Волкова (Айседора Дункан) и Андрей Вешкурцев (Сергей Есенин) на генеральном прогоне спектакля Женщины Есенина режиссера Галины Полищук в МХАТ им. Горького. Спектакль основан на книге Захара Прилепина из серии ЖЗЛ Сергей Есенин. Обещая встречу впереди и рассказывает о поэте

Первая постановка режиссера Галины Полищук и драматурга Елены Исаевой по книге Прилепина "Есенин. Обещая встречу впереди" прошла с аншлагами на сцене МХАТа имени Горького, а также успешно гастролирует по стране.
Вторая часть дилогии запланирована к показам в июле на сцене Театра Вахтангова (во МХАТе еще идет ремонт). Однако пока неизвестно, будет ли работа над постановкой продолжена при новом художественном руководителе Сергее Безрукове.
Обо всем этом подробнее читайте в интервью РИА Новости с писателем Захаром Прилепиным на RIA.ru в самое ближайшее время.
