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Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области - РИА Новости, 23.07.2025
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:35 23.07.2025 (обновлено: 10:36 23.07.2025)
https://ria.ru/20250723/malkov-2030780588.html
Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области
Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области - РИА Новости, 23.07.2025
Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области
Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации РФ заявил, что восстановление исторических и культурных... РИА Новости, 23.07.2025
2025-07-23T10:35:00+03:00
2025-07-23T10:36:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
россия
сергей есенин
совет федерации рф
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации РФ заявил, что восстановление исторических и культурных памятников приводит к развитию всего региона. "Выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре прошло у нас в Константинове (на площадке Государственного музея-заповедника Сергея Есенин – ред.). Говорили о восстановлении знаковых мест и объектов, в том числе с участием инвесторов, и о необходимости корректировки правовой базы… Восстановление исторических и культурных памятников — это развитие всего региона", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в качестве удачного примера регион представил опыт восстановления рязанской ВДНХ, и выразил уверенность, что "благодаря поддержке федеральных коллег таких мест в Рязанской области будет больше". По словам главы региона, одним из наиболее важных для области вопросов остаются регламенты достопримечательного места "Есенинская Русь". "Ограничения действуют на территории 46 тысяч гектаров, затрагивают более 40 населённых пунктов и создают огромные трудности для людей. Жители постоянно поднимают этот вопрос. Уже на подходе решение, которое позволит соблюсти баланс, сохранив исторические места и одновременно обеспечив развитие территории", - подчеркнул Павел Малков.
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рязанская область, павел малков, россия, сергей есенин, совет федерации рф
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Россия, Сергей Есенин, Совет Федерации РФ

Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025
Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации РФ заявил, что восстановление исторических и культурных памятников приводит к развитию всего региона.
"Выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре прошло у нас в Константинове (на площадке Государственного музея-заповедника Сергея Есенин – ред.). Говорили о восстановлении знаковых мест и объектов, в том числе с участием инвесторов, и о необходимости корректировки правовой базы… Восстановление исторических и культурных памятников — это развитие всего региона", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в качестве удачного примера регион представил опыт восстановления рязанской ВДНХ, и выразил уверенность, что "благодаря поддержке федеральных коллег таких мест в Рязанской области будет больше".
По словам главы региона, одним из наиболее важных для области вопросов остаются регламенты достопримечательного места "Есенинская Русь".
"Ограничения действуют на территории 46 тысяч гектаров, затрагивают более 40 населённых пунктов и создают огромные трудности для людей. Жители постоянно поднимают этот вопрос. Уже на подходе решение, которое позволит соблюсти баланс, сохранив исторические места и одновременно обеспечив развитие территории", - подчеркнул Павел Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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