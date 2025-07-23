https://ria.ru/20250723/malkov-2030780588.html

Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области

Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области - РИА Новости, 23.07.2025

Малков: восстановление памятников - это развитие Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации РФ заявил, что восстановление исторических и культурных... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T10:35:00+03:00

2025-07-23T10:35:00+03:00

2025-07-23T10:36:00+03:00

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

сергей есенин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_67ae3f926a4ec410521496b7f6c05d17.jpg

РЯЗАНЬ, 23 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков по итогам выездного заседания комитета Совета Федерации РФ заявил, что восстановление исторических и культурных памятников приводит к развитию всего региона. "Выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре прошло у нас в Константинове (на площадке Государственного музея-заповедника Сергея Есенин – ред.). Говорили о восстановлении знаковых мест и объектов, в том числе с участием инвесторов, и о необходимости корректировки правовой базы… Восстановление исторических и культурных памятников — это развитие всего региона", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в качестве удачного примера регион представил опыт восстановления рязанской ВДНХ, и выразил уверенность, что "благодаря поддержке федеральных коллег таких мест в Рязанской области будет больше". По словам главы региона, одним из наиболее важных для области вопросов остаются регламенты достопримечательного места "Есенинская Русь". "Ограничения действуют на территории 46 тысяч гектаров, затрагивают более 40 населённых пунктов и создают огромные трудности для людей. Жители постоянно поднимают этот вопрос. Уже на подходе решение, которое позволит соблюсти баланс, сохранив исторические места и одновременно обеспечив развитие территории", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20250722/malkov-2030719247.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, павел малков, россия, сергей есенин, совет федерации рф