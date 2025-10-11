Губернатор Рязанской области обсудил с главой МЖД развитие инфраструктуры

РЯЗАНЬ, 11 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что обсудил с начальником Московской железной дороги Павлом Ивановым развитие железнодорожного транспорта и инфраструктуры в регионе.
"На встрече с начальником Московской железной дороги Павлом Алексеевичем Ивановым обсудили развитие железнодорожного транспорта. Рязанская область занимает третье место по объёмам пассажирских перевозок среди регионов МЖД. Совместно с РЖД реализуем множество проектов, и по каждому уже есть конкретные результаты", - написал губернатор в мессенджере MAX.
Он отметил, что уже приведены в порядок вокзал Рязань-2, вокзальные комплексы в Ряжске и Сасове. К 130-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина обновлён вокзал станции Дивово. Продолжается расчистка территорий вдоль железной дороги.
По словам Павла Малкова, прорабатываются вопросы увеличения пропускной способности железнодорожного сообщения с индустриальным парком "Рязанский", а также расширения проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице в Рязани. В следующем году масштабные работы запланированы на вокзале Рязань-1.