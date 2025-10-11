Губернатор Рязанской области обсудил с главой МЖД развитие инфраструктуры

«

"На встрече с начальником Московской железной дороги Павлом Алексеевичем Ивановым обсудили развитие железнодорожного транспорта. Рязанская область занимает третье место по объёмам пассажирских перевозок среди регионов МЖД. Совместно с РЖД реализуем множество проектов, и по каждому уже есть конкретные результаты", - написал губернатор в мессенджере MAX.