Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Фигурное катание
 
16:27 09.03.2026
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме
Фигурист Глеб Лутфуллин заявил журналистам, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад, поэтому он никого этим не обидел. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
фигурное катание
глеб лутфуллин
алексей ягудин
александр малинин (певец)
спорт
глеб лутфуллин, алексей ягудин, александр малинин (певец), спорт
Фигурное катание, Глеб Лутфуллин, Алексей Ягудин, Александр Малинин (певец), Спорт
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме

Лутфуллин рассказал, что на костюме был изображен оклад, а не икона

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Глеб Лутфуллин заявил журналистам, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад, поэтому он никого этим не обидел.
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя в субботу на Первом канале соревнования мужчин в короткой программе в Финале Гран-при России в Челябинске, назвал "перебором" футболку с изображением иконы, которую Лутфуллин показал после проката под песню Александра Малинина на стихи Сергея Есенина "Мне осталась одна забава".
«
"Про костюм было много комментариев, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел", - сказал Лутфуллин.
Комментируя слова Ягудина, 21-летний фигурист констатировал, что "у каждого своя точка зрения". "У меня свои ощущения. Кто что думает по этому поводу, мне без разницы", - заключил Лутфуллин.
Фигурное катание. Финал Гран-при России. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Категорически против": Ягудин осудил фигуриста за икону на костюме
7 марта, 19:59
 
Фигурное катаниеГлеб ЛутфуллинАлексей ЯгудинАлександр Малинин (певец)Спорт
 
