Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме

ЧЕЛЯБИНСК, 9 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигурист Глеб Лутфуллин заявил журналистам, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад, поэтому он никого этим не обидел.

"Про костюм было много комментариев, поэтому хочу сказать: это не икона, а оклад. Я никого не обидел", - сказал Лутфуллин.

Комментируя слова Ягудина, 21-летний фигурист констатировал, что "у каждого своя точка зрения". "У меня свои ощущения. Кто что думает по этому поводу, мне без разницы", - заключил Лутфуллин.