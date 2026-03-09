https://ria.ru/20260309/lutfullin-2079531947.html
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме
Фигурист Глеб Лутфуллин заявил журналистам, что на его костюме к короткой программе изображена не икона, а оклад, поэтому он никого этим не обидел. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Лутфуллин рассказал, что было изображено на скандальном костюме
Лутфуллин рассказал, что на костюме был изображен оклад, а не икона