Лучшие солисты и музыкальные раритеты: концерты Зала Зарядье в ноябре

Концертный сезон в самом разгаре, и в ноябре Зал Зарядье – интересные программы и выступления лучших солистов, в том числе и зарубежных. В афише ноября – вечер памяти Хворостовского, неизвестное сочинение Генделя и музыка ХХ века.

Лучшие солисты

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Кристоф Барати © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Кристоф Барати

Не секрет, что очень часто меломаны идут слушать не столько программу, сколько исполнителей. Уже известный музыкант или новое имя – это всегда привлекает публику и дает возможность услышать даже знакомые произведения в новых интерпретациях. В Зале Зарядье 2 ноября выступит венгерский скрипач-виртуоз Кристоф Барати. Он примет участие в концерте, посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося советского скрипача Юлиана Ситковецкого.

Вместе с Московским государственным симфоническим оркестром под управлением Ивана Рудина Барати исполнит два скрипичных концерта – Сибелиуса и Шостаковича. Музыкант называет их "самыми мрачными скрипичными сочинениями" и признается, что сыграть их в один вечер – не самая простая задача, которая потребует большой эмоциональной отдачи.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Филипп Копачевский © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Пианист Филипп Копачевский

Особый вид музицирования – фортепианные дуэты, которые некогда были формой домашних развлечений, а со временем превратились в концертный жанр. В любом парном выступлении всегда особую роль играет взаимодействие и даже "химия" на сцене. Дуэт молодых пианистов Филиппа Копачевского и Дмитрия Маслеева уже можно назвать сложившимся, 5 ноября они выступят вместе уже не в первый раз. Но вновь представят интересную программу: от единственной сонаты Моцарта для двух фортепиано до фантазии Листа на темы из моцартовского "Дон Жуана" и авторского переложения Рахманинова "Симфонических танцев". Интересно, что все трое композиторов были концертирующими и признанными исполнителями.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Леонид Железный © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Скрипач Леонид Железный

Еще один молодой солист, который выступит в Зале Зарядье в ноябре, – скрипач Леонид Железный. Он – выпускник Московской консерватории, обладатель спецприза XVI Международного конкурса имени Чайковского и премии Юрия Башмета "За красоту звучания". На концерте 25 ноября вместе с Национальным филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Юровского он исполнит Григорианский концерт для скрипки с оркестром итальянского композитора Респиги – в сочинении используются подлинные темы григорианских хоралов, то есть древних церковных песнопений. В этот же вечер прозвучит Седьмая симфония Дворжака, которая исполняется не часто, и симфоническая поэма "Финляндия" Сибелиуса.

Неизвестные произведения

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Оркестр Musica Viva и его руководитель дирижер Александр Рудин © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Оркестр Musica Viva и его руководитель дирижер Александр Рудин

Оратория Генделя "Иуда Маккавей", которая в афише Зала Зарядье 30 ноября – произведение из разряда настоящих музыкальных редкостей. Сюжет рассказывает о ветхозаветной борьбе еврейского народа против жестокого сирийского царя. Прототипом главного героя – Иуды Маккавея (в переводе имя означает "молот на врагов") – стал исторический персонаж, который возглавил восстание и погиб. В Англии середины XVIII века, где тогда жил и творил немец Гендель, этот сюжет приобрел особую популярность – страна в это время объединилась в войне против чужеземного вторжения.

При жизни Генделя "Иуда Маккавей" был очень популярен и исполнялся чаще, чем любая другая его оратория. Сегодня сочинение звучит, наоборот, довольно редко. На сей раз его исполнят солисты Диляра Идрисова, Яна Дьякова, Сергей Годин, Беньямин Шуран, Русский хор имени Свешникова и Московский камерный оркестр Musica Viva под руководством Александра Рудина. Концерт приурочен к 65-летию музыканта.

Музыка прошлого столетия

Музыкальный ХХ век был очень разным – от вполне традиционных произведений до самых авангардных поисков. Литургия святого Иоанна Златоуста Рахманинова, написанная в 1910 году, – одно из главных произведений композитора и важное сочинение для истории русской духовной музыки. Она прозвучит в Зале Зарядье 18 ноября в исполнении Русского хора имени Свешникова под управлением Екатерины Антоненко.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Алтист Сергей Полтавский © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Алтист Сергей Полтавский

Музыка уже второй половины столетия, композиторов Канчели и Шнитке, прозвучит на следующий день – 19 ноября в исполнении Российского оркестра кинематографии под управлением Сергея Скрипки, Капеллы имени Юрлова и альтиста Сергея Полтавского. Шнитке и Канчели были ровесниками и друзьями, композиторами не только одного поколения, но и музыкального направления.

Концерт памяти Дмитрия Хворостовского

Особое место в ноябрьской афише Зала Зарядье занимает концерт 22 ноября, посвященный памяти Дмитрия Хворостовского. Певец ушел и жизни в этот день в 2017 году. Артист колоссального масштаба и человек добрый и отзывчивый – так о нем сегодня вспоминают друзья и коллеги. В этот вечер прозвучит Реквием Верди, солировать в котором будут лучшие современные певцы, в их числе бас Ильдар Абдразаков. На сцену также выйдет Русский хор имени Свешникова и Московский государственный оркестр под управлением Ивана Рудина.

Музыка, слово и кино

Вечера необычных форматов – обязательная часть афиши Зала Зарядье. Популярный киноактер Евгений Шварц и Московский камерный оркестр Musica Viva 20 ноября представят пьесу "Навеки ваш – Сергей Есенин". Концерт приурочен к 130-летию со дня рождения поэта.

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актер Евгений Шварц © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Актер Евгений Шварц

Этот спектакль объединяет поэзию и мемуары Есенина, воспоминания его современников, симфоническую музыку и хореографию. Музыкально-литературная программа основана на стихах и документах, в нем нет никакого вымысла. "Есенин без купюр" – так говорит о постановке автор сценария Антон Аносов. В постановке прозвучит музыка русских композиторов разных эпох от Чайковского и Рахманинова до Шостаковича, Вайнберга и Шнитке.

Следующий вечер 21 ноября будет посвящен легендарной картине Эйзенштейна "Броненосец “Потемкин", столетие которой отмечается в 2025 году. Картина создавалась в эпоху немного кино, и теперь, век спустя, новую "звуковую дорожку" сочинили современные авторы, которые были выбраны по итогам конкурса. Екатерина Хмелевская победила в номинации "Камерный оркестр", ее произведение будет сопровождать показ фильма в Зале Зарядье. Она – автор симфонических и камерных сочинений, пишет музыку к кино и мультфильмам, создает мультимедийные электроакустические композиции.

Органный концерт

© Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Органистка Лада Лабзина © Фото предоставлено пресс-службой Зала Зарядье Органистка Лада Лабзина

Конечно же, ни один месяц не обходится в Зале Зарядье без органных концертов. Здесь стоит замечательный инструмент, играть на котором удовольствие для многих музыкантов. На сей раз 29 ноября концерт под названием "Древняя магия органа" дает хранитель этого инструмента в Зале Зарядье Лада Лабзина. Вместе с ней на сцену выйдет волынщик Евгений Лапекин. Прозвучит органная музыка И. С. Баха, сочинения французского композитора эпохи барокко Клерамбо и французского композитора начала ХХ века Дюрюфле, а также армянское песнопение "Амен" для дудука и органа Экмоляна.