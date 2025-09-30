Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный артист России Олег Ханов
20:09 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045503126.html
Умер заслуженный артист России Олег Ханов
Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2025
УФА, 30 сен - РИА Новости. Заслуженный артист России Олег Ханов скончался в возрасте 74 лет, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале. "Невосполнимая утрата – ушел Олег Ханов. Ему было 74 года. У Олега Закировича много наград и званий: заслуженный артист России, народный артист Башкортостана, лауреат Госпремии республики имени Салавата Юлаева, Госпремии Российской Федерации в области литературы и искусства, Международной премии Станиславского. Но главное, где бы он ни работал, его очень любили зрители. Великий артист, режиссер и очень глубокий светлый человек", - написал Хабиров. Правительство Оренбургской области сообщает, что Олег Ханов работал в оренбургском драматическом театре с 2000 по 2009 год и с 2022 года по настоящее время. "Он исполнил значимые роли в спектаклях, таких как "Великодушный рогоносец", "Маскарад", "Ричард III" и других. Также он известен как постановщик собственных спектаклей – "Вечер", "Знакомый ваш Сергей Есенин", "Провинциальные анекдоты". Прощание состоится 1 октября в 10.30 в здании драматического театра имени М. Горького (в Оренбурге - ред.)", - говорится в сообщении областного правительства. Министерство культуры Башкирии сообщает, что Ханов родился 11 августа 1951 года в селе Кизги Архангельского района Башкирской АССР в семье известных артистов Шамсинур Сиражетдиновой и Закирьяна Ханова. Его творческая судьба стала продолжением семейной традиции. "Мэтр российского театра Олег Ханов создал незабываемые образы на сценах ведущих театров страны. В Башкирском академическом театре драмы им. Мажита Гафури, в "Сатириконе" им. Аркадия Райкина, в Оренбургском драматическом театре им. М. Горького его Кендек и Абдрахман, Полоний и Ричард III, Наполеон и Креон становились событиями в театральной жизни. Особое признание получила его работа в роли Креона ("Антигона"), номинированная на Национальную театральную премию "Золотая Маска", - сообщает минкультуры региона. Отмечается, что не менее значителен его вклад как режиссера и художественного руководителя. Возглавляя в разные годы Республиканский ТЮЗ, Салаватский драмтеатр и БАТД им. Гафури, Олег Закирович проявлял себя как мудрый руководитель и тонкий художник. Под его руководством театры достигали новых творческих вершин, становились лауреатами престижных фестивалей и удостаивались государственных наград. "Олег Закирович посвятил много лет педагогической деятельности, воспитав целую плеяду талантливых артистов. Как профессор УГИИ им. З. Исмагилова, он щедро делился своим богатейшим опытом с молодым поколением. Его наследие – это не только яркие роли и спектакли, но и высочайшие стандарты профессионализма, преданности искусству и безграничной любви к театру", - говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба главы Республики БашкортостанНародный артист Башкирской АССР Олег Ханов
© Фото : пресс-служба главы Республики Башкортостан
Народный артист Башкирской АССР Олег Ханов
