15:38 10.03.2026
Крамаренко рассказала, что ей близок образ Коко Шанель
2026-03-10T15:38:00+03:00
2026-03-10T15:38:00+03:00
москва
россия
коко шанель (габриэль шанель)
лала крамаренко
ирина винер
большой театр
художественная гимнастика
москва, россия, коко шанель (габриэль шанель), лала крамаренко, ирина винер, большой театр, художественная гимнастика
Москва, Россия, Коко Шанель (Габриэль Шанель), Лала Крамаренко, Ирина Винер, Большой театр, Художественная гимнастика
Крамаренко рассказала, что ей близок образ Коко Шанель

Крамаренко: мне созвучен образ Коко Шанель, ее внешность и темперамент

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРоссийская гимнастка Лала Крамаренко
Российская гимнастка Лала Крамаренко - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Российская гимнастка Лала Крамаренко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что в сценарной постановке ей близок образ французского модельера XX века Коко Шанель.
В понедельник в Москве состоялся показ спектакля "Наваждение", созданного под художественным руководством Ирины Винер, много лет возглавлявшей сборную России по художественной гимнастике. Крамаренко выступила в новелле, рассказывающей об истории любви Шанель и русского композитора Игоря Стравинского.
"Коко Шанель совершила огромный переворот в мире моды, и поэтому мне близок этот образ. Ведь в художественной гимнастике мы тоже создаем нестандартные образы и программы. Поэтому все это мне очень созвучно: и ее внешность, и ее темперамент, и история взаимоотношений со Стравинским. Все очень многогранно, а я считаю, что художественная гимнастика - это искусство, а не просто набор элементов и связок. Это действительно искусство и колоссальный труд, и все должно сочетаться: и элементы, и внешность, и музыка, и программа, и твое внутреннее состояние. Поэтому мне близок образ Коко Шанель", - сказала Крамаренко.
Винер отметила, что в основу спектакля легли истории ярких чувств между гениальными людьми из мира искусства.
"Наш спектакль "Наваждение" - это эклектика бального танца, художественной и эстетической гимнастики и драматических историй. В нем рассказывается о великой любви, которая подвигла мир на создание шедевров Игорем Стравинским и Коко Шанель, Анной Ахматовой и Амедео Модильяни, и, конечно, нашей потрясающей парой - Майей Плисецкой и Родионом Щедриным. По словам Майи, Родион продлил ей жизнь на сцене. В Большом театре она 45 лет была прима-балериной", - заявила РИА Новости собеседница агентства.
"И, конечно же, это Айседора Дункан, которую мы считаем основательницей нашей художественной гимнастики. Она была влюблена в русского поэта Сергея Есенина. И благодаря своим чувствам Айседора в Москве открыла свою школу, которая постепенно, начиная с ее танца и свободного движения телом, превратилась в вид спорта, который называется художественная гимнастика", - подчеркнула Винер.
МоскваРоссияКоко Шанель (Габриэль Шанель)Лала КрамаренкоИрина ВинерБольшой театрХудожественная гимнастика
 
