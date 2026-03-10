Крамаренко рассказала, что ей близок образ Коко Шанель

"Коко Шанель совершила огромный переворот в мире моды, и поэтому мне близок этот образ. Ведь в художественной гимнастике мы тоже создаем нестандартные образы и программы. Поэтому все это мне очень созвучно: и ее внешность, и ее темперамент, и история взаимоотношений со Стравинским. Все очень многогранно, а я считаю, что художественная гимнастика - это искусство, а не просто набор элементов и связок. Это действительно искусство и колоссальный труд, и все должно сочетаться: и элементы, и внешность, и музыка, и программа, и твое внутреннее состояние. Поэтому мне близок образ Коко Шанель", - сказала Крамаренко.