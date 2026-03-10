Крамаренко рассказала, что ей близок образ Коко Шанель

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко заявила РИА Новости, что в сценарной постановке ей близок образ французского модельера XX века Коко Шанель.
В понедельник в Москве состоялся показ спектакля "Наваждение", созданного под художественным руководством Ирины Винер, много лет возглавлявшей сборную России по художественной гимнастике. Крамаренко выступила в новелле, рассказывающей об истории любви Шанель и русского композитора Игоря Стравинского.
"Коко Шанель совершила огромный переворот в мире моды, и поэтому мне близок этот образ. Ведь в художественной гимнастике мы тоже создаем нестандартные образы и программы. Поэтому все это мне очень созвучно: и ее внешность, и ее темперамент, и история взаимоотношений со Стравинским. Все очень многогранно, а я считаю, что художественная гимнастика - это искусство, а не просто набор элементов и связок. Это действительно искусство и колоссальный труд, и все должно сочетаться: и элементы, и внешность, и музыка, и программа, и твое внутреннее состояние. Поэтому мне близок образ Коко Шанель", - сказала Крамаренко.
Винер отметила, что в основу спектакля легли истории ярких чувств между гениальными людьми из мира искусства.
"Наш спектакль "Наваждение" - это эклектика бального танца, художественной и эстетической гимнастики и драматических историй. В нем рассказывается о великой любви, которая подвигла мир на создание шедевров Игорем Стравинским и Коко Шанель, Анной Ахматовой и Амедео Модильяни, и, конечно, нашей потрясающей парой - Майей Плисецкой и Родионом Щедриным. По словам Майи, Родион продлил ей жизнь на сцене. В Большом театре она 45 лет была прима-балериной", - заявила РИА Новости собеседница агентства.
"И, конечно же, это Айседора Дункан, которую мы считаем основательницей нашей художественной гимнастики. Она была влюблена в русского поэта Сергея Есенина. И благодаря своим чувствам Айседора в Москве открыла свою школу, которая постепенно, начиная с ее танца и свободного движения телом, превратилась в вид спорта, который называется художественная гимнастика", - подчеркнула Винер.
