Названы самые популярные поэты у россиян в 2025 году
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Сергей Есенин, Александр Пушкин и Данте Алигьери возглавили список самых популярных поэтов в 2025 году в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Эксмо".
Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта.
Серебряный век в 2025 году оказался более востребованным у читателей, чем золотой: Есенин обошел Пушкина по количеству проданных экземпляров. В 2025 году было продано более 35 тысяч книг "последнего поэта деревни", а стихов "солнца русской поэзии" - порядка 29 тысяч экземпляров.
Третье место занял Данте Алигьери, автор "Божественной комедии", которая стала самой популярной книгой 2025 года в жанре поэзия. Данте оказался единственным иностранным поэтом пятерке лидеров у читателей.
Советский поэт Эдуард Асадов занял четвертое место, а пятой оказалась поэтесса Лариса Рубальская.
Самым популярным современный автор по данным издательства "Бомбора" стала поэтесса, писатель, блогер, лауреат премии "Эксмо. Дебют" 2024 года, автор сборников стихов "365 воинов внутри меня" и "На минном поле расцвели сады" Шахназ Сайн. Также из современной поэзии популярны "Milk and Honey. Белые стихи, покорившие мир" Каур Рупи, "Письмо в прошлое. Роман в стихах" Алексея Воробьева и "Принцесса спасает себя сама. Белые стихи" Аманды Лавлейс.
 
