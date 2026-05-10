В Черногории открыли памятник Есенину

БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы, сообщила пресс-служба посольства РФ в Черногории.

Открытие состоялось в поселке Голубовцы, где расположен международный аэропорт Подгорицы. В церемонии участвовали руководство дипмиссии РФ, руководители муниципалитета, политики, общественники, основатель "Народного музея Сергея Есенина" в Воронеже Владимир Бубнов и директор музея Екатерина Рождественская, граждане России и Черногории.

"Посол РФ в Черногории Александр Лукашик в обращении к собравшимся отметил, что творчество Сергея Есенина стало неотъемлемой частью мировой поэтической сокровищницы, а его стихи переведены на десятки языков и звучат в театрах, музыке и кино. Но главное - они продолжают жить в сердцах миллионов людей, независимо от их национальности и гражданства", - говорится в сообщении в Telegram.

Посол России добавил, что в Черногории Сергея Есенина знают, читают и любят, поэтому установка памятника "не случайность, а закономерный результат долгой и теплой встречи двух культур".