В Черногории открыли памятник Есенину

16:47 10.05.2026
В Черногории открыли памятник Сергею Есенину

© Фото : Посольство России в Черногории/Telegram Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы в Черногории
Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы в Черногории
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В муниципалитете Зета близ Подгорицы открыли памятник Сергею Есенину.
  • В церемонии открытия памятника Есенину участвовали руководство дипмиссии России, руководители муниципалитета, политики, общественники и граждане Черногории.
  • Посол Лукашик отметил, что творчество Сергея Есенина стало неотъемлемой частью мировой поэтической сокровищницы.
БЕЛГРАД, 10 мая - РИА Новости. Памятник поэту Сергею Есенину открыли в муниципалитете Зета близ Подгорицы, сообщила пресс-служба посольства РФ в Черногории.
Открытие состоялось в поселке Голубовцы, где расположен международный аэропорт Подгорицы. В церемонии участвовали руководство дипмиссии РФ, руководители муниципалитета, политики, общественники, основатель "Народного музея Сергея Есенина" в Воронеже Владимир Бубнов и директор музея Екатерина Рождественская, граждане России и Черногории.
"Посол РФ в Черногории Александр Лукашик в обращении к собравшимся отметил, что творчество Сергея Есенина стало неотъемлемой частью мировой поэтической сокровищницы, а его стихи переведены на десятки языков и звучат в театрах, музыке и кино. Но главное - они продолжают жить в сердцах миллионов людей, независимо от их национальности и гражданства", - говорится в сообщении в Telegram.
Посол России добавил, что в Черногории Сергея Есенина знают, читают и любят, поэтому установка памятника "не случайность, а закономерный результат долгой и теплой встречи двух культур".
С момента референдума и выхода Черногории из союзного государства с Сербией в 2006 году в Подгорице при участии российской стороны были установлены памятники Александру Пушкину с женой Натальей и Владимиру Высоцкому.
