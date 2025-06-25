https://ria.ru/20250625/malkov-2025337834.html
Более 20 ФАПов откроют в Рязанской области в этом году, заявил Малков
Более 20 ФАПов откроют в Рязанской области в этом году, заявил Малков - РИА Новости, 25.06.2025
Более 20 ФАПов откроют в Рязанской области в этом году, заявил Малков
Осенью этого года в Рязанской области планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в 12 муниципалитетах, сообщил губернатор Павел Малков. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T14:37:00+03:00
2025-06-25T14:37:00+03:00
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рязанская область
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РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Осенью этого года в Рязанской области планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в 12 муниципалитетах, сообщил губернатор Павел Малков. "За последние два года мы возвели в Рязанской области 46 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" этой осенью откроем ещё 22 фельдшерско-акушерских пункта в 12 муниципалитетах. Жители должны получать быструю и качественную медпомощь как в городе, так и в селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ведется строительство быстровозводимых модульных зданий. Все они оснащаются медтехникой и материалами. "Большая часть зданий готова. Продолжаем их газификацию, прокладку коммуникаций и благоустройство прилегающих территорий", - подчеркнул Павел Малков. Он отметил, что особое внимание уделяется кадрам. К работе в новых ФАПах приступят в том числе студенты-целевики. "Находим также и интересные визуальные решения. Например, в селе Федякино в Рыбновском районе, недалеко от родины Сергея Есенина. Фасад фельдшерского пункта обшит лиственницей, на окнах резные наличники. Поручил нашему минздраву проработать подобные решения и при возведении ФАПов рядом с другими достопримечательностями", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250620/ryazan-2024316024.html
https://ria.ru/20250619/malkov-2024062585.html
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рязанская область, рыбновский район, павел малков, сергей есенин
Рязанская область, Рязанская область, Рыбновский район, Павел Малков, Сергей Есенин
Более 20 ФАПов откроют в Рязанской области в этом году, заявил Малков
Малков: в Рязанской области в 2025 году откроют 22 фельдшерско-акушерских пункта
РЯЗАНЬ, 25 июн - РИА Новости. Осенью этого года в Рязанской области планируется открыть 22 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) в 12 муниципалитетах, сообщил губернатор Павел Малков.
"За последние два года мы возвели в Рязанской области 46 фельдшерско-акушерских пунктов и две врачебные амбулатории. Благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" этой осенью откроем ещё 22 фельдшерско-акушерских пункта в 12 муниципалитетах. Жители должны получать быструю и качественную медпомощь как в городе, так и в селе", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ведется строительство быстровозводимых модульных зданий. Все они оснащаются медтехникой и материалами.
"Большая часть зданий готова. Продолжаем их газификацию, прокладку коммуникаций и благоустройство прилегающих территорий", - подчеркнул Павел Малков.
Он отметил, что особое внимание уделяется кадрам. К работе в новых ФАПах приступят в том числе студенты-целевики.
"Находим также и интересные визуальные решения. Например, в селе Федякино в Рыбновском районе, недалеко от родины Сергея Есенина. Фасад фельдшерского пункта обшит лиственницей, на окнах резные наличники. Поручил нашему минздраву проработать подобные решения и при возведении ФАПов рядом с другими достопримечательностями", - добавил глава региона.