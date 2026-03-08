Рейтинг@Mail.ru
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Фигурное катание
 
15:51 08.03.2026
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал РИА Новости, что связался с фигуристом Глебом Лутфуллиным и объяснил ему свой резкий комментарий в отношении его... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
фигурное катание
спорт
алексей ягудин
глеб лутфуллин
александр малинин (певец)
https://ria.ru/20260308/boykova-2079392717.html
спорт, алексей ягудин, глеб лутфуллин, александр малинин (певец)
Фигурное катание, Спорт, Алексей Ягудин, Глеб Лутфуллин, Александр Малинин (певец)
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой

Ягудин объяснил Лутфуллину свой резкий комментарий в адрес его костюма

Алексей Ягудин
Алексей Ягудин - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алексей Ягудин. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал РИА Новости, что связался с фигуристом Глебом Лутфуллиным и объяснил ему свой резкий комментарий в отношении его костюма с изображением иконы.
Ягудин, комментируя в субботу на Первом канале соревнования мужчин в короткой программе в Финале Гран-при России в Челябинске, назвал "перебором" футболку с изображением иконы, которую Лутфуллин показал после проката под песню Александра Малинина на стихи Сергея Есенина "Мне осталась одна забава".
«
"Я вчера написал Глебу и объяснил свою позицию, - сказал Ягудин. - Я дал такой комментарий, потому что считаю это безвкусицей и перебором. Дело в том, что есть определенные темы и методы, используя которые, ты как бы не даешь судьям выбора. Считаю, что доносить идею программы на льду надо не таким способом, а по-другому".
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Не хватило наглости": Бойкова рассказала о проваленном четверном выбросе
Вчера, 15:38
 
Фигурное катаниеСпортАлексей ЯгудинГлеб ЛутфуллинАлександр Малинин (певец)
 
