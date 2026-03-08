https://ria.ru/20260308/jagudin-2079394858.html
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой - РИА Новости Спорт, 08.03.2026
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал РИА Новости, что связался с фигуристом Глебом Лутфуллиным и объяснил ему свой резкий комментарий в отношении его... РИА Новости Спорт, 08.03.2026
2026-03-08T15:51:00+03:00
2026-03-08T15:51:00+03:00
2026-03-08T15:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
алексей ягудин
глеб лутфуллин
александр малинин (певец)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587125912_0:79:2715:1606_1920x0_80_0_0_d86a94b72ec2988e016a8ba15f2ac902.jpg
https://ria.ru/20260308/boykova-2079392717.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587125912_302:0:2715:1810_1920x0_80_0_0_711e23ff909267889462808c7682c138.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, алексей ягудин, глеб лутфуллин, александр малинин (певец)
Фигурное катание, Спорт, Алексей Ягудин, Глеб Лутфуллин, Александр Малинин (певец)
Ягудин рассказал, что объяснил Лутфуллину свои слова о костюме с иконой
Ягудин объяснил Лутфуллину свой резкий комментарий в адрес его костюма