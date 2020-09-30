Операция российских ВКС в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22 МЗ Военно-космических сил России во время нанесения авиаудара по объектам ИГ в Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований продолжается с марта 2011 года.
На протяжении конфликта наиболее активными в стране были боевики запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство"* (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра"*.
Удары по позициям ИГ* в Сирии с сентября 2014 года наносит международная коалиция во главе с США, при этом она действует без разрешения властей страны.
К осени 2015 года положение в Сирии было критическим. По состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.
30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Верхняя палата российского парламента единогласно поддержала обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*.
Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов ИГ* на территории Сирии.
Российская авиационная группировка была в кратчайшие сроки развернута на аэродроме Хмеймим в северо-западной сирийской провинции Латакия. Изначально в нее входили 50 боевых машин: 34 самолета (преимущественно штурмовики и фронтовые бомбардировщики) и 16 вертолетов (12 ударных Ми-24П и четыре военно-транспортных Ми-8МТШ), а также подразделения материально-технического обеспечения и охраны.
Для координации борьбы с ИГ* Россия, Ирак, Иран и Сирия создали в Багдаде информационный центр, задачами которого стали сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.
Группировка кораблей РФ, в том числе ударных, в Средиземном море обеспечивала противовоздушную оборону российской базы и подвоз материальных средств.
7 октября корабли ВМФ России впервые приняли участие в операции в Сирии. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" применили крылатые ракеты из акватории Каспийского моря, произведя 26 пусков по 11 целям и уничтожив их все.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии
Корабли Каспийской флотилии произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии
17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация – самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ* в Сирии.
Этот день стал по-настоящему историческим для российских Вооруженных сил: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, никогда до этого не участвовавшие в боевых действиях, получили боевое крещение в небе над Сирией.
24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400, а все действия ударной авиации РФ стали осуществляться только под прикрытием самолетов-истребителей.
8 декабря Россия впервые применила в боевых условиях крылатые ракеты большой дальности "Калибр" из-под воды. Пуск из акватории Средиземного моря произвела дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", поразив все назначенные цели.
Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств, а также по оборудованию автомобилей для совершения террористических актов боевиков ИГ*.
Затем акценты сместились – первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по объектам добычи, переработки и транспортировки нефти ИГ*. Российские боевые самолеты также начали "свободную охоту" на автомобильные цистерны с нефтепродуктами.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтожение ВКС России нефтеперерабатывающего завода террористов в провинции Хавса-Кебир
Уничтожение ВКС России нефтеперерабатывающего завода террористов в провинции Хавса-Кебир
В результате действий российской группировки был нанесен значительный ущерб системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. Были перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов.
Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
Операция ВКС РФ в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем.
22 февраля 2016 года Россия и США объявили о достижении договоренности по перемирию в Сирии между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции.
Режим прекращения огня в Сирии официально вступил в силу в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Перемирие не распространялось на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* ("Джебхат Фатах аш-Шам") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими.
В целях контроля за соблюдением режима прекращения огня на российской авиабазе Хмеймим был создан Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.
Одной из основных задач Координационного центра стало содействие переговорному процессу о примирении между представителями сирийских властей и оппозиции, за исключением ИГ* и "Джебхат-Ан-Нусра"* и других террористических организаций.
После достижения соглашения о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками объем работы российской авиации значительно сократился.
14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с 15 марта начать вывод российской группировки из Сирии. При этом РФ не отказалась от взятых обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучения военных специалистов, также продолжили работу авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.
29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех важных документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня, заявления о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Это стало возможным благодаря продолжавшимся в течение двух месяцев переговорам Минобороны РФ при посредничестве Турции с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции и правительством Сирии.
30 декабря 2016 года на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня. Гарантами перемирия выступили Россия, Турция и Иран.
21 ноября 2017 года президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению. Асад, в свою очередь, отметил, что "благодаря российской армии Сирия спасена как государство".
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи
6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* на обоих берегах Евфрата в Сирии. С аналогичным заявлением выступили в российском Генштабе.
11 декабря президент РФ Владимир Путин на базе российских Воздушно-космических сил "Хмеймим" отдал приказ приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии.
17 сентября 2018 года российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.
После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное – передать Сирии комплекс С-300. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца.
К концу 2018 года был завершен вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии. На территорию России была выведена техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе.
По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ходе операции в Сирии боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – военно-морского флота, 98% – военной полиции. Как отметил Сергей Шойгу, по итогам операции в Сирии в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, имеющих по 200 и более боевых вылетов.
Во время военной операции был апробировано более 200 образцов современного и модернизированного вооружения, которые показали свою высокую эффективность. Среди них – новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточные боеприпасы, авиационные комплексы, средства ПВО, РЭБ и связи.
По итогам боевых действий в Сирии производство 12 образцов перспективного российского вооружения было прекращено после их неудачных испытаний, еще 300 образцов вооружения были модернизированы.
По данным министра обороны Сергея Шойгу, в период 2015-2017 годов российская авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки. К декабрю 2019 года российские ВКС сократили в 30 раз частоту вылетов в Сирии. По словам министра обороны, авиация ВКС России совершает в среднем два-три полета в сутки для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований. ВМФ России за время операции совершили 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 других судна. При этом 15 ноября 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов".
За время боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, были разблокированы основные коммуникации.
За время операции России в Сирии правительственные войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали в начале.
В настоящее время в руках бандформирований остается значительная часть провинции Идлиб. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся наблюдательные посты турецкой армии, военные России и Турции проводят в Идлибе совместные патрулирования.
На постоянной основе в Сирии функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, их состав типовой, а численность сопоставима с российскими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель Су-34 совершает взлет на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российский истребитель Су-34 совершает взлет на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в настоящее время на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента.
Кроме того, в Сирии продолжают выполнять поставленные задачи военные советники, силы специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция.
В условиях стабилизации обстановки в республике была начата реализация масштабной программы по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев.
Для координации данной работы в России, Сирии, Ливане и Иордании были созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с уполномоченными международными организациями они решают вопросы по возвращению беженцев и обеспечению их всем необходимым.
Благодаря усилиям российской стороны были созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1974 года.
Политическое урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана (известные как "астанинский формат" по прежнему названию столицы Казахстана) и Женевы. В настоящее время состоялось 14 раундов переговоров в астанинском формате (проводятся по инициативе России, Ирана и Турции) и восемь – в женевском формате (проходят под эгидой ООН). Также в январе 2018 года прошла специальная встреча в Вене.
30 января 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Вопросы сирийского урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции. Состоялось шесть встреч глав государств (шестая – в онлайн формате), по итогам которых были, в частности, согласованы конкретные меры по улучшению гуманитарной ситуации и активизации политического процесса в САР.
*Террористические организации, запрещенные в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников