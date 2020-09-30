https://ria.ru/20200930/operatsiya-1577886568.html

Операция российских ВКС в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований продолжается с марта 2011 года. РИА Новости, 30.09.2020

2020-09-30T01:41

2020-09-30T01:41

2020-09-30T01:41

справки

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Вооруженный конфликт в Сирии между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований продолжается с марта 2011 года. На протяжении конфликта наиболее активными в стране <u><a href="https://ria.ru/syria/20170930/1505901095.html">были боевики запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство"* (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра"</a></u>*.Удары по позициям ИГ* в Сирии <u><a href="https://ria.ru/syria_chronicle/20151207/1337462916.html">с сентября 2014 года</a></u> наносит международная коалиция во главе с США, при этом она <u><a href="https://ria.ru/syria/20160917/1477187060.html">действует без разрешения властей страны</a></u>. К осени 2015 года положение в Сирии <u><a href="https://ria.ru/syria/20180822/1527008621.html">было критическим</a></u>. По состоянию на 30 сентября 2015 года под контролем правительственных войск находилось только 8% территории.30 сентября 2015 года глава администрации Кремля Сергей Иванов <u><a href="http://ria.ru/arab_riot/20150930/1292986737.html">сообщил</a></u>, что президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин <u><a href="http://ria.ru/defense_safety/20150930/1292915892.html">внес</a></u> на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных Сил России за рубежом. Верхняя палата российского парламента <u><a href="http://ria.ru/defense_safety/20150930/1292970356.html">единогласно поддержала обращение президента</a></u>. Военной целью операции <u><a href="http://ria.ru/world/20150930/1292993605.html">была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил</a></u> в их противодействии запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*.Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день <u><a href="http://ria.ru/arab_sy/20150930/1293769495.html">приступили к проведению воздушной операции</a></u> с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов ИГ* на территории Сирии.Российская авиационная группировка <u><a href="http://ria.ru/arab_riot/20151003/1295876515.html">была в кратчайшие сроки развернута на аэродроме Хмеймим</a></u> в северо-западной сирийской провинции Латакия. Изначально в нее входили 50 боевых машин: 34 самолета (преимущественно штурмовики и фронтовые бомбардировщики) и 16 вертолетов (12 ударных Ми-24П и четыре военно-транспортных Ми-8МТШ), а также подразделения материально-технического обеспечения и охраны. Для координации борьбы с ИГ* Россия, Ирак, Иран и Сирия <u><a href="http://ria.ru/arab_sy/20151002/1295269108.html">создали в Багдаде информационный центр</a></u>, задачами которого стали сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.Группировка кораблей РФ, в том числе ударных, в Средиземном море <u><a href="http://ria.ru/syria_chronicle/20151016/1303012133.html">обеспечивала противовоздушную оборону</a></u> российской базы и подвоз материальных средств.7 октября корабли ВМФ России <u><a href="http://ria.ru/syria/20151007/1298353620.html">впервые приняли участие</a></u> в операции в Сирии. Ракетные корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" <u><a href="http://ria.ru/syria/20151008/1298690760.html">применили крылатые ракеты</a></u> из акватории Каспийского моря, произведя 26 пусков по 11 целям и уничтожив их все.17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация – самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов ИГ* в Сирии. Этот день стал по-настоящему историческим для российских Вооруженных сил: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, никогда до этого не участвовавшие в боевых действиях, <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20151117/1323006211.html">получили боевое крещение в небе над Сирией</a></u>.24 ноября российский Су-24 <u><a href="http://ria.ru/incidents/20151126/1328603718.html">был сбит турецким F-16 над сирийской территорией</a></u>. После этого инцидента российская военная база в Сирии <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20151125/1327996025.html">была оснащена комплексом ПВО С-400</a></u>, а все действия ударной авиации РФ стали осуществляться <u><a href="http://ria.ru/world/20151125/1328350049.html">только под прикрытием самолетов-истребителей</a></u>. 8 декабря Россия <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20151208/1338541370.html">впервые применила</a></u> в боевых условиях крылатые ракеты большой дальности "Калибр" из-под воды. Пуск из акватории Средиземного моря произвела дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону", поразив все назначенные цели.Первоначально <u><a href="http://ria.ru/world/20151002/1295195451.html">целями</a></u> российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств, а также по оборудованию автомобилей для совершения террористических актов боевиков ИГ*. Затем акценты сместились – первостепенное внимание <u><a href="http://warfiles.ru/show-103259-vozdushnaya-operaciya-v-sirii-nekotorye-itogi-i-uroki.html">стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов</a></u>. Удары наносились по объектам добычи, переработки и транспортировки нефти ИГ*. Российские боевые самолеты также <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20151118/1323705942.html">начали "свободную охоту" на автомобильные цистерны с нефтепродуктами</a></u>.В результате действий российской группировки <u><a href="http://ria.ru/syria_chronicle/20160209/1371732302.html">был нанесен значительный ущерб</a></u> системе управления и тыловой инфраструктуре террористов. Были перекрыты основные маршруты снабжения боевиков оружием и боеприпасами. Террористические организации лишились финансовой подпитки от нелегальной продажи нефтепродуктов.Под ударами российской авиации боевики <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20151120/1324673117.html">начали отступление</a></u>, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.Операция ВКС РФ в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем.22 февраля 2016 года Россия и США <u><a href="http://ria.ru/syria_peace/20160223/1378978083.html">объявили</a></u> о достижении договоренности по перемирию в Сирии между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции. Режим прекращения огня в Сирии <u><a href="http://ria.ru/syria/20160301/1382445413.html">официально вступил в силу</a></u> в ночь на 27 февраля по дамасскому времени (01.00 мск). Перемирие не распространялось на запрещенные в России и ряде других стран организации "Исламское государство"*, "Джебхат ан-Нусра"* ("Джебхат Фатах аш-Шам") и другие формирования, признанные Советом Безопасности ООН террористическими. В целях контроля за соблюдением режима прекращения огня на российской авиабазе Хмеймим был создан Координационный центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики.Одной из основных задач Координационного центра стало <u><a href="https://ria.ru/20160223/1379240810.html">содействие переговорному процессу</a></u> о примирении между представителями сирийских властей и оппозиции, за исключением ИГ* и "Джебхат-Ан-Нусра"* и других террористических организаций.После достижения соглашения о прекращении огня между оппозицией и правительственными войсками объем работы российской авиации <u><a href="http://ria.ru/syria_mission/20160317/1391605807.html">значительно сократился</a></u>.14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин <u><a href="http://ria.ru/world/20160314/1389739672.html">приказал</a></u> главе Минобороны РФ Сергею Шойгу с 15 марта начать вывод российской группировки из Сирии. При этом РФ <u><a href="http://ria.ru/syria/20160314/1389752663.html">не отказалась от взятых обязательств</a></u> по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучения военных специалистов, также <u><a href="http://ria.ru/syria/20160314/1389770723.html">продолжили работу</a></u> авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.29 декабря 2016 года президент РФ Владимир Путин <u><a href="https://ria.ru/syria/20161229/1484921326.html">сообщил</a></u> о подписании трех важных документов: между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР, комплекса мер по контролю за режимом прекращения огня, заявления о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию. Это стало возможным <u><a href="https://ria.ru/syria/20161229/1484910428.html">благодаря продолжавшимся в течение двух месяцев переговорам</a></u> Минобороны РФ при посредничестве Турции с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции и правительством Сирии.30 декабря 2016 года на всей территории Сирии <u><a href="https://ria.ru/syria/20161229/1484919657.html?inj=1">вступил в силу режим прекращения огня</a></u>. Гарантами перемирия выступили Россия, Турция и Иран.21 ноября 2017 года президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению. Асад, в свою очередь, отметил, что <u><a href="https://ria.ru/syria/20171121/1509213088.html">"благодаря российской армии Сирия спасена как государство"</a></u>. 6 декабря 2017 года президент России Владимир Путин <u><a href="https://ria.ru/syria/20171206/1510360020.html">объявил о полном разгроме "Исламского государства"</a></u>* на обоих берегах Евфрата в Сирии. С аналогичным заявлением <u><a href="https://ria.ru/syria/20171206/1510372695.html">выступили в российском Генштабе</a></u>.11 декабря президент РФ Владимир Путин на базе российских Воздушно-космических сил "Хмеймим" <u><a href="https://ria.ru/syria/20171211/1510673906.html">отдал приказ</a></u> приступить к выводу значительной части воинского контингента из Сирии. 17 сентября 2018 года российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. Как заявили в Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200.После этого Москва заявила о планах оснастить командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у ВС РФ, осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное – передать Сирии комплекс С-300. В начале октября министр обороны Сергей Шойгу <u><a href="https://ria.ru/20181123/1533350269.html">сообщил</a></u>, что четыре установки С-300 поставлены в Сирию, местных военных научат ими управлять за три месяца. К концу 2018 года был завершен вывод основной группировки ВКС РФ из Сирии. На территорию России была <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12208613@egNews" target="_blank">выведена</a> техника и вооружение, не входящие в состав российских баз в Хмеймиме и Тартусе. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в ходе операции в Сирии боевой опыт получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, а также все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, командиры дивизий, бригад и полков, 90% летного состава, 56% специалистов противовоздушной обороны, 61% – военно-морского флота, 98% – военной полиции. Как отметил Сергей Шойгу, по итогам операции в Сирии в России появилась целая <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12283769@egNews" target="_blank">плеяда высококлассных летчиков</a>, имеющих по 200 и более боевых вылетов. Во время военной операции был <a href="https://ria.ru/syria/20180822/1527010238.html" target="_blank">апробировано</a> более 200 образцов современного и модернизированного вооружения, которые показали свою высокую эффективность. <a href="https://russian.rt.com/world/article/547501-minoborony-itogi-operaciya-siriya" target="_blank">Среди них</a> – новейшие крылатые ракеты морского и воздушного базирования, высокоточные боеприпасы, авиационные комплексы, средства ПВО, РЭБ и связи. <a href="https://ria.ru/20190922/1558971417.html" target="_blank">По итогам боевых действий</a> в Сирии производство 12 образцов перспективного российского вооружения было прекращено после их неудачных испытаний, еще 300 образцов вооружения были модернизированы.По данным министра обороны Сергея Шойгу, в период 2015-2017 годов российская авиация выполняла в среднем 80-90 боевых вылетов в сутки. К декабрю 2019 года российские ВКС сократили в 30 раз частоту вылетов в Сирии. По словам министра обороны, авиация ВКС России совершает в среднем <a href="https://ria.ru/20191224/1562776802.html" target="_blank">два-три полета в сутки</a> для ведения разведки и авиационной поддержки действий сирийской армии при ликвидации разрозненных террористических формирований. ВМФ России за время операции совершили 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 других судна. При этом 15 ноября 2016 года состоялось <a href="https://ria.ru/syria/20180822/1527010129.html" target="_blank">первое в истории России</a> боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". За время боевых действий было поражено порядка 122 тысяч объектов террористов, уничтожено свыше 87,5 тысячи боевиков, освобождены 1411 населенных пунктов, в том числе ключевые города, <u><a href="https://ria.ru/20181020/1531103504.html">были разблокированы основные коммуникации</a></u>. За время операции России в Сирии правительственные войска <u><a href="https://ria.ru/syria/20180822/1527008621.html">вернули себе 96,5% территории</a></u> против 8%, которые они контролировали в начале. В настоящее время в руках бандформирований остается значительная часть провинции Идлиб. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции находятся <a href="https://ria.ru/20200921/patrulirovanie-1577570845.html" target="_blank">наблюдательные посты турецкой армии</a>, военные России и Турции проводят в Идлибе совместные патрулирования. На постоянной основе в Сирии функционируют авиационная группа ВКС России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12208613@egNews" target="_blank">их состав типовой</a>, а численность сопоставима с российскими военными базами, функционирующими в Киргизии, Таджикистане и Армении. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в настоящее время на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники <a href="https://ria.ru/20190903/1558200088.html" target="_blank">российского военного контингента</a>.Кроме того, в Сирии продолжают выполнять поставленные задачи военные советники, силы специальных операций, военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон и военная полиция. В условиях стабилизации обстановки в республике была начата реализация масштабной программы по восстановлению мирной жизни и возвращению беженцев.Для координации данной работы в России, Сирии, Ливане и Иордании были созданы межведомственные координационные штабы. Во взаимодействии с уполномоченными международными организациями они решают вопросы <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12208613@egNews" target="_blank">по возвращению беженцев</a> и обеспечению их всем необходимым.Благодаря усилиям российской стороны были созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1974 года.Политическое урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана (известные как "астанинский формат" по прежнему названию столицы Казахстана) и Женевы. В настоящее время состоялось <a href="https://ria.ru/20191210/1562218398.html" target="_blank">14 раундов переговоров</a> в астанинском формате (проводятся по инициативе России, Ирана и Турции) и восемь – в женевском формате (проходят под эгидой ООН). Также в январе 2018 года прошла <a href="https://ria.ru/syria/20180127/1513451281.html" target="_blank">специальная встреча в Вене</a>. 30 января 2018 года в Сочи прошел <a href="https://ria.ru/syria/20180821/1526941432.html" target="_blank">конгресс сирийского нацдиалога</a>, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании <a href="https://ria.ru/20200907/siriya-1576891414.html" target="_blank">конституционного комитета</a>, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы. Вопросы сирийского урегулирования также обсуждаются в рамках трехсторонних саммитов лидеров России, Ирана и Турции. Состоялось <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/63588" target="_blank">шесть встреч глав государств</a> (шестая – в онлайн формате), по итогам которых были, в частности, согласованы конкретные меры по <a href="https://ria.ru/20190916/1558745749.html" target="_blank">улучшению гуманитарной ситуации</a> и активизации политического процесса в САР.<em>*Террористические организации, запрещенные в России</em><em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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