Лавров объяснил, с чем связаны проблемы сирийского урегулирования

СОЧИ, 21 авг — РИА Новости. Проблемы в урегулировании кризиса в Сирии упираются в нежелание некоторых стран выполнять резолюции ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Проблемы с сирийским урегулированием, с украинским урегулированием, упираются совсем не в позицию РФ, а в нежелание определенных кругов и в Сирии, и вокруг нее, выполнять резолюция 2254, а в отношении Украины — неспособность украинского правительства выполнить свои обязательства по минским договоренностям", — заявил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.