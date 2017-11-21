Путин объявил о скором завершении военной операции в Сирии

Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 21 ноября 2017

Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 21 ноября 2017

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.

"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал Путин.

Он добавил, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Президент отдал должное тому, что Дамаск готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности. Путин также обратил внимание, что удалось начать "настоящий, глубокий диалог с оппозицией".

Асад, в свою очередь, отметил, что "благодаря российской армии Сирия спасена как государство". Он также заявил, что действия российских ВКС позволили продвигать политическое урегулирование в республике "на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства".

На встрече, которая прошла накануне, Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба.

Как отметил сенатор Франц Клинцевич, переговоры президентов стали колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.

В последний раз Асад приезжал в Россию октябре 2015 года — после начала операции ВКС в Сирии.

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