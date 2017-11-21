Путин объявил о скором завершении военной операции в Сирии

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Сочи сообщил, что операция против боевиков в республике близится к завершению.
"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", — сказал Путин.
Он добавил, что сейчас главное — перейти к политическому урегулированию. Президент отдал должное тому, что Дамаск готов работать со всеми, кто хочет мира и стабильности. Путин также обратил внимание, что удалось начать "настоящий, глубокий диалог с оппозицией".
На встрече, которая прошла накануне, Путин также представил Асада руководству Минобороны и Генерального штаба.
Как отметил сенатор Франц Клинцевич, переговоры президентов стали колоссальным прорывом в процессе военно-политической стабилизации обстановки в Сирии.
В последний раз Асад приезжал в Россию октябре 2015 года — после начала операции ВКС в Сирии.
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