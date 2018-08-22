Россия апробировала в Сирии более двухсот образцов вооружения

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия апробировала в Сирии 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В ходе операции апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность", — следует из видеоролика, опубликованного на канале Минобороны РФ в YouTube.
Как отмечается, было испытано 68 образцов вооружения в ВКС, 18 — ВМФ, 48 — СВ и 97 — в других и специальных войсках.
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