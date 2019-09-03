Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Минобороны России обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе, сообщил во вторник глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"На базе Хмеймим ведется обустройство авиационной группировки Вооруженных сил, в порту Тартус - объектов для обеспечения ремонта судов ВМФ. Сегодня на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
По его словам, при обустройстве инфраструктуры учитываются возможные негативные факторы - "от климатических условий до внезапных атак террористов". Другие детали не приводятся.