Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T12:16Z
https://ria.ru/20190903/1558200088.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155817/65/1558176566_0:294:2844:1894_1036x0_80_0_0_51f4e0f7a07ff2a94ccf98b0c558c412.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии

12:16 03.09.2019
1361
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Минобороны России обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе, сообщил во вторник глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"На базе Хмеймим ведется обустройство авиационной группировки Вооруженных сил, в порту Тартус - объектов для обеспечения ремонта судов ВМФ. Сегодня на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Авиабаза Хмеймим в Сирии
23 мая, 19:20Радио
Хмеймим преткновения: база ВКС России в Сирии бесит боевиковТеррористы в Сирии пытаются доказать своим кураторам, что они не напрасно едят свой хлеб. Они демонстративно пытаются обстреливать российскую авиабазу, но наши ПВО не оставляют им ни малейшего шанса.
По его словам, при обустройстве инфраструктуры учитываются возможные негативные факторы - "от климатических условий до внезапных атак террористов". Другие детали не приводятся.
3000001
Обсудить 0
Война в СирииСергей ШойгуСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
РИА
Новости
Сотрудник добровольного поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Журналист RT побывала на израильской базе, эвакуированной после обстрела
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Премьер Монголии подвел итоги визита Путина
Лента
новостей
Поврежденное водолазное судно Conception
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Зенитно-ракетный комплекс С-400 на российской авиабазе Хмеймим
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой войне
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
В МИД оценили перспективы предстоящих переговоров России и Японии
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза
Робот Федора
Робота "Федора" посадили в корабль "Союз" для возвращения на Землю
Блогер Владислав Синица во время заседания Пресненского суда Москвы
Блогера Синицу приговорили к пяти годам за угрозы детям силовиков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Пассажиры в аэропорту Чанги в Сингапуре
В Сингапуре мужчине, который купил авиабилет и не полетел, грозит тюрьма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
Лента новостейМолния