Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии

Хмеймим преткновения: база ВКС России в Сирии бесит боевиков Террористы в Сирии пытаются доказать своим кураторам, что они не напрасно едят свой хлеб. Они демонстративно пытаются обстреливать российскую авиабазу, но наши ПВО не оставляют им ни малейшего шанса.