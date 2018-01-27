В СКП рассказали о дате следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии

ВЕНА, 27 янв — РИА Новости. Дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии не определена, это будет зависеть от ООН и России, заявил РИА Новости представитель делегации Сирийской комиссии по переговорам (СКП) сирийской оппозиции Яхья аль-Ариди.

"На самом деле это зависит от ООН и в то же время от России", — сказал аль-Ариди.

"Нет, у нас нет определенных дат, но я думаю, что когда мировое сообщество и Россия захотят определиться с нахождением политического решения, будет созван новый раунд сирийских переговоров", — добавил он.

Специальная двухдневная встреча по Сирии стартовала в минувший четверг в отделении Всемирной организации в Вене. Обе делегации, как правительственная, так и оппозиционная, прибыли в австрийскую столицу. При этом в ООН текущие переговоры называют специальной встречей, а не девятым раундом, а выбор Вены в качестве места проведения консультаций объясняют техническими моментами.

Восьмой раунд переговоров закончился в середине декабря прошлого года взаимными обвинениями сторон. Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал его "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

Встреча в Вене проходит в преддверии другого масштабного мероприятия по поиску политического урегулирования кризиса в Сирии — конгресса национального диалога, который запланирован на 30 января в Сочи и должен собрать на одной площадке 1,6 тысячи участников, в том числе региональных и международных игроков.

Россия, Турция и Иран как соорганизаторы сочинского конгресса настаивают, что мероприятие на черноморском побережье должно придать импульс зашедшему в тупик "женевскому" треку урегулирования и помочь с запуском конституционной реформы в арабской республике, проведение которой предполагает резолюция 2254 СБ ООН.