Два года войны с терроризмом: от ИГ* освободили более 89% территории Сирии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сирийская армия при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС) за два года военной операции освободила более 89% территории Сирийской Арабской Республики от боевиков группировки "Исламское государство"*.

За это время ВКС России совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов, уничтожили обширную инфраструктуру террористов. РИА Новости подводит промежуточные итоги первых в истории постсоветской России боевых действий, которые она ведет за пределами бывшего СССР.

Санкционирование операции



В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт между правительственными войсками и отрядам боевиков различных вооруженных формирований. Самые активные из них — боевики запрещенных в России экстремистских группировок "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

30 сентября 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к РФ с просьбой об оказании военной помощи. Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации предложение о принятии постановления о согласии на использование контингента Вооруженных сил России за рубежом. Совет Федерации единогласно поддержал обращение президента. Военной целью операции была заявлена воздушная поддержка сирийских правительственных сил в их противодействии террористической группировке "Исламское государство"*.

Задействованные силы



Самолеты российских Воздушно-космических сил (ВКС) в этот же день приступили к проведению воздушной операции с нанесением точечных ударов по наземным целям террористов группировки ИГ* на территории Сирии. Для координации борьбы с ИГ* в Багдаде был создан информационный центр, в работе которого принимают участие Россия, Ирак, Иран и Сирия. Его задача — сбор, обработка, обобщение и анализ данных об обстановке в регионе, а также распределение информации и оперативная ее передача генеральным штабам стран-участниц.

В боевых действиях в Сирии задействованы ВКС, ВМФ и войска сил специальных операций России. В состав авиагруппы ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ, бомбардировщики Су-34, истребители Су-30См. Также в боевых действия были задействованы дальние бомбардировщики

, стратегические бомбардировщики ТУ-95МС, сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту 160. Кроме того, в Сирию были переброшены российские вертолеты Ми-24, Ми-35, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, и Ка-52.

Группировка ВМФ РФ в Средиземном море обеспечивает противовоздушную оборону российской базы и наносит высокоточные удары крылатыми ракетами по позициям террористов. Также она обеспечивает подвоз материальных средств. В ее состав вошли суда и подлодки Северного (тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и др.), Тихоокеанского (ракетный крейсер "Варяг" и др.) и Балтийского (разведывательный корабль "Василий Татищев" и др.) и Черноморского флотов (ракетный крейсер "Москва", сторожевые корабли "Сметливый, "Ладный" и "Пытливый", "Адмирал "Григорович", ракетный катер "Бриз" Р-109, подлодка "Ростов-на-Дону", подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" "Великий Новгород" и "Колпино" и др.), также Каспийской флотилии (ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг").

В сирийском Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения кораблей российского ВМФ, начавший свою работу еще в 1977 году. Сейчас он является единственной опорной точкой ВМФ РФ в Средиземном море. Минобороны РФ в октябре заявило о намерении создать постоянную военно-морскую базу в Тартусе. Соответствующие документы уже подготовлены, они проходят межведомственное согласование.

Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещаются на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.

Массированные удары по террористам



Российские вооруженные силы наносили массированные удары по объектам и пунктам дислокации запрещенных в России террористических группировок "Исламское государство"* и "Джабхат ан-Нусра"*. Удары наносились крылатыми ракетами "Калибр" с бортов фрегатов, подводных лодок, а также самолетами ВКС РФ, в том числе с борта авианосца "Адмирал Кузнецов". Это стало первым в истории боевым применением этого авианесущего крейсера. Воздушно-космические силы России с начала операции в Сирии совершили более 30 тысяч боевых вылетов, нанеся свыше 92 тысяч авиаударов.

Ликвидированные командиры ИГ*

По состоянию на 20 сентября в результате было поражено свыше 96 тысяч объектов террористов: командные пункты (всего 8332), опорные пункты террористов (всего 17 тысяч 194), скопления боевиков (всего 53 тысячи 707), лагеря подготовки боевиков (всего 970), склады оружия и боеприпасов (всего 6769), нефтяные месторождения (212) и нефтеперерабатывающие заводы (184), станции перекачки топлива и колонны топливозаправщиков (132), а также 9328 других объектов.

Российское министерство обороны заявило, что 5 сентября по нескольким каналам военные получили информацию о совещании командиров отрядов террористов на замаскированном командном пункте ИГ* в окрестностях Дейр-эз-Зора. После подтверждения полученной информации и проведения доразведки цели с авиабазы Хмеймим были подняты два самолета Су-34 и Су-35 ВКС России, которые нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами. В результате авиудара были уничтожены подземный командный пункт террористов, узел связи и около 40 боевиков.

По подтвержденным сведениям, среди уничтоженных боевиков было четыре влиятельных полевых командира, включая "амира Дейр-эз-Зора" Абу Мухаммада Аль-Шишали, отвечающего за финансы и переброску завербованных новобранцев на тренировочные базы террористов, а также "министр войны" ИГ* Гулмурод Халимов.

Этот успех позволил ускорить деблокирование города Дейр-эз-Зор и приступить сирийским войскам к его непосредственному освобождению.

Боевые потери ВС РФ

По данным официальных публикаций Минобороны РФ и представителей российских региональных властей, безвозвратные боевые потери личного состава ВС РФ в ходе военной операции в Сирии составили более 30 человек.

Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов стал самым высокопоставленным российским военным погибшим в Сирии. Он погиб 23 сентября на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр-эз-Зор. Генерал погиб в результате внезапного минометного обстрела со стороны боевиков ИГ*.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что гибель российского генерала в Сирии — это та цена, которую заплатила РФ за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе.

Освобожденные территории



По данным официального печатного органа российского военного ведомства газеты " Красная звезда ", более 89% территории Сирии уже освобождено от боевиков группировки "Исламское государство"*. При этом специалисты Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных сил России разминировали 5295 гектаров территории Сирии. Всего российскими саперами обезврежено 60 тысяч 384 взрывоопасных предмета.

Единственным крупным районом, остающимся под контролем ИГ*, является долина реки Евфрат. Однако бойцы сирийской армии при поддержке ВКС за несколько недель достигли значительных успехов по освобождению ее от террористов.

Алеппо

В 2012-2016 годах второй по величине сирийский город Алеппо стал ареной ожесточенных боев. За время конфликта население города уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. С августа 2012 года запад города удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. Наиболее активными из них являлись террористические группировки "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

Летом 2016 года сирийская армия при поддержке ВКС завершила полное окружение города и начала его осаду. Осенью 2016 года, также при поддержке российских авиационных и ракетных ударов, сирийская армия начала финальное наступление по захвату оставшейся восточной части города, приведшее к переходу города под контроль правительства. 22 декабря командование сирийской армии заявило, что город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск.

© Илья Питалев / МИА "Россия сегодня" Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016 © Илья Питалев / МИА "Россия сегодня" Вид на сирийский город Алеппо. Сирия, 18.02.2016

Пальмира

Пальмира находилась под контролем террористов с мая 2015 года. Правительственной армии при поддержке российской авиации удалось освободить город.

Затем боевики вновь захватили Пальмиру. 3 марта 2017 года сирийская армия и бойцы народного ополчения при поддержке российских ВКС во второй раз освободили Пальмиру. Город был под контролем боевиков "Исламского государства"* более двух месяцев, с конца декабря. По сообщениям СМИ, террористы взорвали хорошо сохранившиеся колонны тетрапилона (II–III век н. э.) и сцену древнего театра (II век н. э.)

Археологические памятники города, который некогда был одним из важнейших культурных центров Древнего мира, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году. С 2013 года объект внесен в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой.

Подразделения сирийской армии ликвидировали полевых командиров террористической группировки ИГ* "Абу Хамид ас-Сукни", по приказам которого в 2015 году был разрушен ряд античных памятников Пальмиры.

Прорыв блокады Дейр-эз-Зора



Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ* удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Несмотря на регулярные атаки ИГ* с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов. 5 сентября сирийская армия при поддержке ВКС РФ удалось прорвать оборону террористов "Исламского государства"* и деблокировать город Дейр-эз-Зор.

Авиация ВКС и крылатые ракеты "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" нанесли массированный ракетно-авиационный удар по опорным пунктам, скоплениям живой силы и боевой техники боевиков на подступах к городу. Были уничтожены ряд крупных укрепленных районов боевиков с разветвленной сетью подземных ходов, огневых позиций артиллерии, укрытиями для живой силы и складами боеприпасов.

По данным Минобороны России победа войск Сирии при поддержке ВКС РФ над "Исламским государством" в районе Дейр-эз-Зора превзошла по масштабу все победы за последние три года.

Что дальше?

По мнению президента Академии геополитических проблем доктора военных наук Константина Сивкова после прорыва блокады Дейр-эз-Зора борьба с террористами группировки "Исламское государство"* будет вестись на востоке и севере Сирии в мелких населенных пунктах.

"В дальнейшем после прорыва блокады Дейр-эз-Зора будет необходимо наступление на очаги "Исламского государства"* в восточном и северном направлениях. Боевые действия будут разворачиваться в мелких поселках по этим направлениям, если войскам не придется участвовать во взятии Ракки, что тоже вероятно, так как Ракка пока еще не взята", — сказал Сивков РИА Новости.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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