Шойгу назвал группировки, составляющие ядро оппозиции в Сирии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Семь группировок, подписавшие договоренности о прекращении огня в Сирии, составляют ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции, сообщил в четверг министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В соответствии с Вашим поручением, министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной части и северной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов — более 60 тысяч боевиков, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные полевые командиры семи оппозиционных формирований", — сказал Шойгу на встрече с президентом РФ.

Он уточнил, что переговоры также проводились и с правительством САР, в результате чего удалось согласовать позиции сторон и подписать документы.

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"Сергей Кужугетович, семь вооруженных оппозиционных группировок — что и кто за ними стоит?" — спросил глава государства.

"За ними стоит основная часть", — ответил Шойгу.

Он уточнил, что речь идет о технике, танках Т-55, Т-72, артиллерии, вооруженных отрядах. 62 тысячи вооруженных людей", — сказал глава Минобороны.

"То есть, эти группировки составляют по сути ядро, основные силы вооруженной оппозиции?" — спросил Путин.

"Да. Основные силы вооруженной оппозиции", — ответил Шойгу.

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