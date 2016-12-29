Шаг к миру в Сирии: прекращения огня и сокращение военного присутствия

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На всей территории Сирии с 30 декабря начинается режим прекращения огня, а Россия сократит свое военное присутствие в стране – таковы главные новости, которые были озвучены днем в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина и глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

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На встрече Владимир Путин сообщил о подписании трех важных документов. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что в перспективе возможно расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к этим договоренностям по прекращению огня в Сирии. А на следующих этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании. Кроме того, Россия надеется, что сможет "дружно и коллективно" поработать с США после вступления в свои полномочия Дональда Трампа.

Режим прекращения огня



Как сообщил Сергей Шойгу на встрече, режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря по местному времени (совпадает с московским).

По его словам, со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это "ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции", отметил министр обороны. При этом те группы, которые данный документ не подписали, "переходят в разряд террористических", добавил Шойгу.

"Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилий министерства обороны, министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", — прокомментировал Путин.

Президент добавил также, что оба министерства постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах: "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике".

Между Россией и Турцией, которые являются гарантами соглашений, будет создана "горячая линия", по которой стороны смогут обсуждать ход перемирия.

Сирийская армия и МИД Турции уже подтвердили эти договоренности.

Сокращение военного присутствия России



Достигнутое соглашение позволит, в том числе, сократить военное присутствие России в регионе.

"В случае принятия вами решения по вступлению в силу указанных договоренностей, готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением. Сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", — считает Шойгу.

Алеппо после четырех лет войны © Фото: SANA Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов. © Фото: SANA Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии. © Фото: SANA Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие. © Фото: SANA В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане. © Фото: SANA "Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу. © Фото: SANA Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии. © Фото: SANA Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром. © Фото: SANA Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки. © Фото: SANA За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона. © Фото: SANA В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо. © Фото: SANA В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города. © Фото: SANA Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо. © Фото: SANA В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов. © Фото: SANA 4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища. © Фото: SANA 22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо. © Фото: SANA В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов. © Фото: SANA В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории. © Фото: SANA 7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы. © Фото: SANA По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан. © Фото: SANA Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники. © Фото: SANA Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия. /

Владимир Путин ответил, что согласен с предложением о сокращении военного присутствия России, "имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим".

Новые переговоры — в Астане



Президент Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс. И в этой связи я призываю правительство Сирийской Арабской Республики, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона — и вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны — оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана", — сказал Путин.

Р

анее президент России уже заявлял, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Шойгу и Путиным отметил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке этой встречи в Астане.

"Мы сейчас приступаем вместе с турками и иранцами к подготовке встречи в Астане", — сообщил Лавров.

Новые переговорщики и гаранты



По словам Лаврова, в перспективе возможно также расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии, а на других этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании, заявил Лавров.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что после вступления нового президента США Дональда Трампа к его обязанностям, США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии.

"Они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", — сказал Лавров.

Наконец, к договоренностям будут приглашены представители ООН.

"Это позволит обеспечить преемственность политического процесса, с учетом тех рамок, которые были одобрены в резолюции Совета Безопасности 2254. Мы сегодня примем меры, с тем чтобы этот пакет документов, который был подписан, о котором вы сказали, был распространен в качестве официального документа в Совете безопасности ООН, проинформируем членов СБ ООН, ответим на их вопросы", — пообещал Лавров.

Эксперты испытывают сдержанный оптимизм



Договоренность о режиме прекращения огня стала возможна благодаря сотрудничеству России и Турции, но это не означает, что страны пришли к соглашению о разделе Сирии на сферы влияния, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

"Очень важно, что Турция согласилась присоединиться к борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и нусровцами (боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"), и, видимо, сегодня наступает новый этап, когда, даже если мы посмотрим на сегодняшнее прекращение огня, оттуда исключаются и ИГИЛ и ан-Нусра. Турция пошла на то, чтобы исключить именно "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая Джебхат ан-Нусра). И если Турция сможет убедить всю вооруженную оппозицию присоединиться к этому режиму прекращения огня, будет гарантировать его, а мы гарантируем то же самое с нашими сирийскими и иранскими коллегами, если эти общие гарантии сработают, то это будет очень серьезный поворот (в сирийском урегулировании)", — заявил РИА Новости Наумкин.

В то же время "это не означает, что мы делим страну на сферы влияния, на раздел Сирии мы не пойдем", отметил востоковед.

"Вспомним, что в заявлении по итогам встречи (глав МИД России, Турции и Ирана — ред.) 20 декабря говорилось о приверженности принципам территориальной целостности Сирии и сохранения ее в границах, в которых она существовала. Это уже ставит под большое сомнение тезис о разделении Сирии на сферы влияния", — напомнил он.

По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, достигнутая договоренность знаменует положительный этап для разрешения кризиса в этой стране относительно мирным путем, но прорывом эти договоренности назвать нельзя.

"Я пессимист в этом плане, и не особо верю в возможности как военного, так и политического решения сирийской проблемы – слишком там все запутано и слишком много игроков как внутри страны, так и вне Сирии. Все-таки я думаю, что будущее Сирии – это раскол страны и создание анклавов, которые контролируются многочисленными группировками", — делает вывод Сажин.

В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что пока "совершенно неясно", какие именно представители сирийской оппозиции заявили о своей приверженности договоренности.

"Оппозиция — настолько широкое понятие в Сирии, это и те, кто не принимает лишь некоторые позиции Асада, так и те, кто является откровенно террористическими группировками", — полагает востоковед.

Что касается решения РФ и Турции стать гарантами соглашения, эксперт считает эту инициативу "прекрасной", однако обращает внимание и на наличие других внешних игроков в Сирии, прежде всего, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.

"США сейчас находятся на этапе передачи власти от одной администрации к другой и не особенно обращают внимание на ситуацию в Сирии", — считает Сажин.