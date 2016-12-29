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Война в Сирии
Война в Сирии

Шаг к миру в Сирии: прекращения огня и сокращение военного присутствия

Тема:
Главное за 29 декабря 2016 года (13)
16:4329.12.2016
(обновлено: 18:01 29.12.2016)
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Старый город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. На всей территории Сирии с 30 декабря начинается режим прекращения огня, а Россия сократит свое военное присутствие в стране – таковы главные новости, которые были озвучены днем в четверг на совещании президента РФ Владимира Путина и глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

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На встрече Владимир Путин сообщил о подписании трех важных документов. Первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории САР. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

"Щит Евфрата". Турецкая бронетехника на севере Сирии
Операция по освобождению от боевиков террористической группировки Исламское государство северного сирийского города Джараблус. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
Операция турецких войск "Щит Евфрата" стала ответом на обстрел боевиками приграничного района Каркамыш провинции Газиантеп.
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
В Анкаре считают, что освобождение Джараблуса поможет очистить турецкие границы от террористических группировок и поддержать территориальную целостность Сирии.
Танки войск Турции и сирийские боевики оппозиции на границе Турции и Сирии. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
В наступлении на Джараблус участвуют авиация, танки и бойцы спецподразделений.
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016
© REUTERS/ Ihlas News Agency
Представители турецкого МВД рассчитывают завершить операцию в течение полумесяца.
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016
© REUTERS/ Stringer
Главной целью операции декларируется создание коридора для зачистки Джараблуса от террористов силами умеренной оппозиции.
Бойцы сирийской оппозиции на границе Турции и Сирии. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
Бойцы оппозиционной Свободной сирийской армии освободили от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) деревни Эльвание и Гюнджук в районе Джараблуса на севере Сирии, в ходе операции с участием ВС Турции уничтожено 46 боевиков группировки.
Турецкая бронетехника на границе с Сирией. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
Ранее авиация уничтожила 11 из 12 выявленных целей ИГ, затем позиции боевиков начали обстреливать из танков.
Турецкие солдаты на на границе с Сирией. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
Одновременно с танками на территорию Сирии вошли бойцы турецких спецподразделений.
Бойцы сирийской оппозиции на границе Турции и Сирии. 24 августа 2016
© AFP 2016/ Bulent Kilic
Под контроль умеренной сирийской оппозиции перешли освобожденные от ИГ приграничные с Турцией села Кеклидже и Кывырджык.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что в перспективе возможно расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к этим договоренностям по прекращению огня в Сирии. А на следующих этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании. Кроме того, Россия надеется, что сможет "дружно и коллективно" поработать с США после вступления в свои полномочия Дональда Трампа.

Режим прекращения огня

Как сообщил Сергей Шойгу на встрече, режим прекращения огня в Сирии вступит в силу с 00.00 30 декабря по местному времени (совпадает с московским).

Сирия. Архивное фото
© Фото: Минобороны России
Эксперт назвал перемирие в Сирии крупной победой российской дипломатии

По его словам, со стороны вооруженной оппозиции соглашение подписали семь группировок общей численностью 62 тысячи человек. Это "ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции", отметил министр обороны. При этом те группы, которые данный документ не подписали, "переходят в разряд террористических", добавил Шойгу.

"Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания и сопровождения с целью сохранения и развития. Но, тем не менее, это заметный результат нашей совместной работы, усилий министерства обороны, министерства иностранных дел, наших партнеров в регионах", — прокомментировал Путин.

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото: Минобороны России
Минобороны опубликовало список группировок, поддержавших перемирие в Сирии
Президент добавил также, что оба министерства постоянно находились в контакте с партнерами и в Дамаске, и в других столицах: "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике".

Между Россией и Турцией, которые являются гарантами соглашений, будет создана "горячая линия", по которой стороны смогут обсуждать ход перемирия.

Сирийская армия и МИД Турции уже подтвердили эти договоренности.

Сокращение военного присутствия России

Достигнутое соглашение позволит, в том числе, сократить военное присутствие России в регионе.

Владимир Путин, Сергей Шойгу и Сергей Лавров во время встречи в Кремле. 29 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Под российские гарантии: Дамаск и оппозиция договорились о прекращении огня

"В случае принятия вами решения по вступлению в силу указанных договоренностей, готовы обеспечить введение режима прекращения боевых действий, организовав постоянный контроль за его соблюдением. Сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, и налаживания прямого диалога между правительством Сирии и оппозиции, заинтересованы в сохранении территориальной целостности Сирии и суверенитета этой страны. Кроме того, созданы условия для сокращения российской группировки войск на территории Сирии", — считает Шойгу.

Алеппо после четырех лет войны
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Глава Минобороны России заявил в пятницу, 23 декабря, что операция по выводу боевиков из Алеппо завершена, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Освобождение восточного Алеппо стало вторым этапом масштабной операции по очистке города от боевиков: в ходе первого были освобождены 115 кварталов, выведены почти 110 тысяч человек, 9 тысяч боевиков сложили оружие.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В последние освобожденные кварталы Алеппо по мере разминирования домов возвращаются мирные граждане.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
"Российские специалисты вместе с сирийскими восстанавливают энергоснабжение и водоснабжение", — рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Владимир Путин и его иранский коллега Хасан Роухани в телефонном разговоре назвали завершение операции по освобождению Алеппо важным шагом на пути полной победы над терроризмом в Сирии.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Алеппо — второй по величине город Сирии. До начала сирийского конфликта являлся экономической столицей страны и крупнейшим промышленным центром.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается с марта 2011 года. С августа 2012 года запад Алеппо удерживала сирийская армия, а восток — различные исламистские и повстанческие группировки.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
За время конфликта население города Алеппо уменьшилось с 2,5 миллиона человек до менее чем миллиона.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале февраля 2016 года сирийская правительственная армия при поддержке отрядов народного ополчения прорвала четырехлетнюю блокаду городов на севере провинции Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение апреля по подконтрольным сирийской армии районам Алеппо террористы регулярно наносили массированные ракетные и минометные удары, в том числе, по жилым районам города.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Боевые действия в самом городе Алеппо активизировались после того, как сирийской армии и ополчению удалось в начале июля отбить атаки террористической группировки "Джейш аль-Ислам" на фермы Маллях в северном пригороде Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В начале августа сирийская армия блокировала значительные силы боевиков в Алеппо. Западные кварталы города находились под контролем армии, восточные кварталы города — в руках у террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
4 сентября сирийская армия освободила стратегически важные территории на юге Алеппо — территорию школы ВВС и тылового училища.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
22 сентября правительственные войска Сирии начали военную операцию в восточных кварталах Алеппо.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В конце сентября правительственные войска контролировали половину города, однако восточные районы по-прежнему находились в руках террористов.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
В течение ноября армия САР продвинулась в восточной части Алеппо, лишив вооруженные группировки почти половины территории.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
7 декабря под полный контроль сирийских войск перешло 47 кварталов восточного Алеппо. Прорвав оборону в исторической части города, сирийские военные заставили врага бежать в южные кварталы.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
По информации российского Центра примирения враждующих сторон, с начала проведения сирийскими войсками операции по освобождению Алеппо по декабрь из восточных районов города было выведено более 100 тысяч мирных граждан.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Во время боев в Алеппо войска ликвидировали более 900 террористов и уничтожили десятки единиц тяжелого вооружения и военной техники.
Алеппо после его освобождения от террористов
© Фото: SANA
Добровольно сложили оружие и вышли из города 3033 боевика, 1524 из них амнистированы и отпущены, в отношении остальных проводятся проверочные мероприятия.
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Владимир Путин ответил, что согласен с предложением о сокращении военного присутствия России, "имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим".

Новые переговоры — в Астане

Президент Путин также призвал правительство Сирии, вооруженную оппозицию и все страны, имеющие влияние на ситуацию, поддержать достигнутые договоренности и принять участие в переговорах в Астане.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2016/ Mahmoud Taha
Эксперт оценил перспективы соглашения о перемирии в Сирии

"Нужно сейчас сделать все для того, чтобы эти договоренности вступили в силу, чтобы они заработали, с тем, чтобы сформированная уже и формирующаяся сейчас переговорная команда своевременно и как можно быстрее приехали бы в Астану и начали бы там реальный мирный процесс. И в этой связи я призываю правительство Сирийской Арабской Республики, вооруженные отряды оппозиции, все страны региона — и вовлеченные в конфликт, и имеющие влияние на конфликтующие стороны — оказать поддержку достигнутым договоренностям, принять самое активное участие в намечающихся переговорах в столице Казахстана", — сказал Путин.

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Виталий Наумкин. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Россия не пойдет на раздел Сирии на зоны влияния, считает эксперт
анее президент России уже заявлял, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Шойгу и Путиным отметил, что Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке этой встречи в Астане.

"Мы сейчас приступаем вместе с турками и иранцами к подготовке встречи в Астане", — сообщил Лавров.

Новые переговорщики и гаранты

По словам Лаврова, в перспективе возможно также расширение списка гарантов перемирия. Так, Россия готова пригласить Каир присоединиться к договоренностям по прекращению огня в Сирии, а на других этапах возможно привлечение Саудовской Аравии, Ирака, Катара и Иордании, заявил Лавров.

Ситуация в Алеппо. Архивное фото
© Фото: SANA
Шойгу назвал группировки, составляющие ядро оппозиции в Сирии

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что после вступления нового президента США Дональда Трампа к его обязанностям, США с новой администрацией смогут присоединиться к усилиям Турции, Ирана и России по урегулированию в Сирии.

"Они тоже смогут присоединиться к этим усилиям, с тем, чтобы мы поработали в этом направлении дружно и коллективно", — сказал Лавров.

Наконец, к договоренностям будут приглашены представители ООН.

"Это позволит обеспечить преемственность политического процесса, с учетом тех рамок, которые были одобрены в резолюции Совета Безопасности 2254. Мы сегодня примем меры, с тем чтобы этот пакет документов, который был подписан, о котором вы сказали, был распространен в качестве официального документа в Совете безопасности ООН, проинформируем членов СБ ООН, ответим на их вопросы", — пообещал Лавров.

Эксперты испытывают сдержанный оптимизм

Договоренность о режиме прекращения огня стала возможна благодаря сотрудничеству России и Турции, но это не означает, что страны пришли к соглашению о разделе Сирии на сферы влияния, заявил РИА Новости научный руководитель Института востоковедения РАН, политический советник спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры Виталий Наумкин.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архив
© РИА Новости. Илья Питалев
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Сергей Лавров: мы открыты для общения с командой Трампа в любой момент

"Очень важно, что Турция согласилась присоединиться к борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) и нусровцами (боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"), и, видимо, сегодня наступает новый этап, когда, даже если мы посмотрим на сегодняшнее прекращение огня, оттуда исключаются и ИГИЛ и ан-Нусра. Турция пошла на то, чтобы исключить именно "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая Джебхат ан-Нусра). И если Турция сможет убедить всю вооруженную оппозицию присоединиться к этому режиму прекращения огня, будет гарантировать его, а мы гарантируем то же самое с нашими сирийскими и иранскими коллегами, если эти общие гарантии сработают, то это будет очень серьезный поворот (в сирийском урегулировании)", — заявил РИА Новости Наумкин.

Массированные удары ВКС России по позициям террористов в Сирии
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Минобороны РФ опубликовало в своем микроблоге в Twitter видео нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов в Сирии самолетами Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирии. 17 ноября 2016
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Объектами поражений стали пункты управления террористов, склады с оружием и боеприпасами, скопление военной техники и цеха по производству вооружения, уточнили в МО РФ.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время полета для нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Стратегические ракетоносцы ВКС России взлетели с одного из аэродромов на территории России, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ перед взлетом с авианосца Адмирал Кузнецов для нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
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Палубные истребители Су-33 из состава авиакрыла "Адмирала Кузнецова" уничтожили не менее 30 боевиков "ан-Нусры" в провинции Идлиб, в том числе ряд полевых командиров.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ во время нанесения авиаудара крылатыми ракетами по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, совершив две дозаправки в воздухе, и выполнили пуски ракет из района над Средиземным морем. После атаки самолеты успешно вернулись на аэродром.
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ осущестляет посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ садится на палубу крейсера "Адмирал Кузнецов" после нанесения ракетно-бомбового удара по объектам незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.
Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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Уничтожение крылатой ракетой объекта незаконных вооруженных формирований на территории Сирийской Арабской Республики.
Самолет Су-30 ВКС РФ во время нанесения авиаудара по объектам террористов в Сирии. 17 ноября 2016
© Министерство обороны РФ
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Самолет Су-30 ВКС РФ, осуществляющий истребительно-авиационное прикрытие в ходе нанесения Ту-95МС ВКС РФ авиаудара крылатыми ракетами по объектам террористов на территории Сирии.
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В то же время "это не означает, что мы делим страну на сферы влияния, на раздел Сирии мы не пойдем", отметил востоковед.

"Вспомним, что в заявлении по итогам встречи (глав МИД России, Турции и Ирана — ред.) 20 декабря говорилось о приверженности принципам территориальной целостности Сирии и сохранения ее в границах, в которых она существовала. Это уже ставит под большое сомнение тезис о разделении Сирии на сферы влияния", — напомнил он.

По мнению старшего научного сотрудника Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимира Сажина, достигнутая договоренность знаменует положительный этап для разрешения кризиса в этой стране относительно мирным путем, но прорывом эти договоренности назвать нельзя.

Алеппо: во что война превратила сирийский город-сказку
"Я пессимист в этом плане, и не особо верю в возможности как военного, так и политического решения сирийской проблемы – слишком там все запутано и слишком много игроков как внутри страны, так и вне Сирии. Все-таки я думаю, что будущее Сирии – это раскол страны и создание анклавов, которые контролируются многочисленными группировками", — делает вывод Сажин.

В разговоре с РИА Новости эксперт отметил, что пока "совершенно неясно", какие именно представители сирийской оппозиции заявили о своей приверженности договоренности.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© Фото: SANA
Эксперт рассказал о деталях договоренностей России, Турции и Ирана по Сирии

"Оппозиция — настолько широкое понятие в Сирии, это и те, кто не принимает лишь некоторые позиции Асада, так и те, кто является откровенно террористическими группировками", — полагает востоковед.

Что касается решения РФ и Турции стать гарантами соглашения, эксперт считает эту инициативу "прекрасной", однако обращает внимание и на наличие других внешних игроков в Сирии, прежде всего, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии.

"США сейчас находятся на этапе передачи власти от одной администрации к другой и не особенно обращают внимание на ситуацию в Сирии", — считает Сажин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Гуманитарная пауза. Ситуация в Алеппо
Сотрудники полиции готовятся к выходу мирных граждан и боевиков из восточного Алеппо.
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Как накануне передало агентство SANA, боевики без оружия, а также раненые, больные и престарелые люди начали покидать восточные районы города Алеппо в рамках договоренности с правительством Сирии.

На фото: сотрудники полиции готовятся к выходу мирных граждан и боевиков из восточного Алеппо.
Один из автобусов на котором планируют вывозить боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Было объявлено, что с 8 часов утра до 19 часов в четверг в районе Алеппо ВКС РФ и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов по объектам боевиков.

На фото: один из автобусов, на котором планируют вывозить боевиков из восточного Алеппо.
Гуманитарный коридор на севере Алеппо в районе трассы Кастелло, подготовленный под вывод мирных жителей и боевиков из восточной части города
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В Генштабе ВС РФ заявили в среду, что по просьбе международных организаций гуманитарная пауза будет продлена на три часа, что позволит представителям ООН и Сирийского общества Красного полумесяца выполнить все мероприятия по обеспечению выхода из города больных и раненых, сопровождающих их лиц, а также мирных жителей.
Ребенок у КПП Бустан аль-Каср, на месте, где начинается коридор для боевиков, принявших решение сложить оружие и покинуть восточный Алеппо.
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
К началу гуманитарной паузы сирийские войска отошли на дистанции, позволяющие боевикам покинуть восточный Алеппо по двум специальным коридорам.
Сотрудницы сирийской полиции у КПП Бустан аль-Каср в Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Сообщалось, что для координации гуманитарной операции развернут пункт управления, на котором работают офицеры российского центра примирения, сирийской армии и представители администрации Алеппо.
Турецкая артиллерия ведет огонь по курдским деревням Хамадджек и Ум-аль-Хуш на севере провинции Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Позже стало известно, что террористы обстреляли гуманитарный коридор в районе Бустан аль-Каср в Алеппо, огонь велся из минометов и стрелкового оружия. Кроме этого, с утра рядом с местом, где должны выходить мирные жители из квартала Бустан аль-Каср, разорвалось шесть мин.
Сотрудники полиции готовятся к выходу мирных граждан и боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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В районе гуманитарных коридоров на севере Алеппо у трассы Кастелло обстановка спокойная.

На фото: струдники полиции готовятся к выходу мирных граждан и боевиков из восточного Алеппо.
Сотрудники полиции готовятся к выходу мирных граждан и боевиков из восточного Алеппо
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
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Ситуация в Алеппо обострилась в последние месяцы, в городе и в окрестностях идут тяжелые бои. США и другие страны Запада обвиняют Москву и Дамаск в бомбардировках мирных жителей и позиций вооруженной оппозиции. Сирия и Россия настаивают, что наносят удары только по террористам, и обвиняют США в неспособности повлиять на отряды "умеренной оппозиции" и отмежевать их от радикалов.
Гуманитарный коридор на севере Алеппо в районе трассы Кастелло, подготовленный под вывод мирных жителей и боевиков из восточной части города
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек.
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Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.