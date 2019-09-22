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РИА Новости

Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

09:21 22.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, ещё 300 образцов вооружения были модернизированы, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"По итогам боевых действий в Сирии у нас, естественно, был проведен большой разбор полетов и не один, и не десять. Могу вам сказать, что около 300 типов вооружения были доработаны с учетом сирийского опыта, а 12 образцов, которые считались перспективными, мы просто сняли с производства и с вооружения", - сообщил Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец".
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В августе со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.
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