Россия прекратила производство 12 видов вооружения после испытаний в Сирии

МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Производство 12 образцов перспективного российского вооружения прекращено после их неудачных испытаний в ходе операции в Сирии, ещё 300 образцов вооружения были модернизированы, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В августе со ссылкой на Минобороны сообщалось, что в ходе операции в Сирии апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность.