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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200907/siriya-1576891414.html
Лавров прокомментировал работу конституционного комитета Сирии
Временных рамок в работе конституционного комитета Сирии нет и быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:23
2020-09-07T17:48
война в сирии
нур-султан
валид муаллем
сергей лавров
мид сирии
башар асад
женева (город)
сирия
оон
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<strong>ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Временных рамок в работе конституционного комитета <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> нет и быть не может, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Лавров в понедельник прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a>, где провел переговоры с президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Bashar_Asad/" target="_blank" data-auto="true">Башаром Асадом</a> и главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Sirii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Сирии</a> <a href="http://ria.ru/person_Valid_Muallem/" target="_blank" data-auto="true">Валидом Муаллемом</a>."По конституционному комитету, там никаких крайних сроков нет и быть не может", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дамаске, отвечая на вопрос о сроках работы комитета.Конституционный комитет Сирии возобновил 24 августа работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь собрались в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> под эгидой <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В <a href="http://ria.ru/location_nur-sultan/" target="_blank" data-auto="true">Нур-Султане</a> с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы <a href="http://ria.ru/location_Kazakhstan/" target="_blank" data-auto="true">Казахстана</a>), а в январе 2018 года в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888295.html
https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html
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нур-султан, валид муаллем, сергей лавров, мид сирии, башар асад, женева (город), сирия, оон, в мире

Лавров прокомментировал работу конституционного комитета Сирии

17:23 07.09.2020 (обновлено: 17:48 07.09.2020)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ДАМАСК, 7 сен - РИА Новости. Временных рамок в работе конституционного комитета Сирии нет и быть не может, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров в понедельник прибыл в Дамаск, где провел переговоры с президентом страны Башаром Асадом и главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.
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"По конституционному комитету, там никаких крайних сроков нет и быть не может", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Дамаске, отвечая на вопрос о сроках работы комитета.
Конституционный комитет Сирии возобновил 24 августа работу после девятимесячного перерыва. Представители правительства и оппозиции вновь собрались в Женеве под эгидой ООН в составе малой группы, чтобы продолжить обсуждение новой конституции страны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. В Нур-Султане с 2017 года ведутся переговоры, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.
Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
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Война в СирииНур-СултанВалид МуаллемСергей ЛавровМИД СирииБашар АсадЖенева (город)СирияООНВ мире
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